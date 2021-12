В ночь на 4 декабря на автодороге Ош — Сары-Таш — Иркештам произошла авария, в которой погибли четыре человека, двое были госпитализированы с различными травмами. По информации УОБДД Ошской области, несчастный случай произошел ночью примерно в 01:00 в селе Баш-Булак Кара-Суйского района. Столкнулись грузовик «Mercedes-Benz» и легковой автомобиль «Honda-CRV». В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковой машины. Еще один пассажир «Honda-CRV» и водитель грузовика были доставлены в Ошскую областную больницу. Авария зарегистрирована в ЕРП, назначены экспертизы. Аварии со смертельным исходом Ранее 16 ноября в Кара-Суйском районе столкнулись «Mercedes-Benz Sprinter», «Daewoo Nexia» и «КамАЗ», на месте погибли семь человек. Позже скончались еще три человека — среди них 7-летний ребенок и 15 летний подросток. За 10 месяцев 2021 года в Ошской области было зарегистрировано 660 ДТП. Погибли 102 человека, 1 157 человек получили травмы различной степени тяжести. С января по октябрь 2021 года в Кыргызстане было зарегистрировано 5 437 аварий, в результате ДТП погибли 587 человек, 8 298 человек получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев возросло на 29,2%. Количество пострадавших возросло на 31%, погибших — на 15,3%. Читать по теме: В результате аварий за 9 месяцев в Кыргызстане погибли 587 человек, из них 78 — дети

