В Бишкеке 6 декабря десятки лошадей бродили в южной части города. Очевидцы публиковали видео с разных локаций, куда перемещались лошади. Здесь, например, их заметили на детской площадке 11-го микрорайона. Здесь они уже прогуливались по южной магистрали. 7 декабря в мэрии Бишкека сообщили, что нашли лошадей в парке Победы имени Дайыра Асанова, расположенном в южной части города. «Сотрудники милиции и муниципального предприятия “Городские парки” арестовали 15 лошадей. Сейчас животные находятся в конюшне предприятия “Городские парки”. Сотрудники санитарно-экологической инспекции ожидают приезда хозяина для составления акта о повреждении зеленых насаждений. В дальнейшем на основании акта будет составлен протокол о нарушении», — говорится в сообщении муниципалитета. В Бишкеке довольно часто горожане наблюдают прогуливающихся животных по улицам столицы. В разное время очевидцы замечали стадо лошадей, агрессивную корову, волчицу и даже верблюдов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!