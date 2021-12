Общественное объединение «Гражданский союз» 7 декабря презентовали анализ по проекту «Безопасного города» и защиты персональных данных, в котором говорится, что компания, отвечающая за доставку адресатам постановлений о нарушениях «вызывает сомнения». Как пояснила представительница объединения Анна Зубенко, ранее доставкой писем занималась госкомпания «Кыргыз почтасы». Но с апреля 2021 года доставкой начала заниматься частная компания «Аманат Транс ЛТД». «Репутация компании ставится под сомнение. Согласно данным Минюста, основной вид деятельности этой компании — деятельность агентств по оптовой торговле товарами широкого потребления», — сказала Зубенко. Она отметила, что компанию зарегистрировали 10 декабря 2020 года, то есть «за месяц до тендера, который опубликовали 13 января 2021 года». Согласно данным минюста компания «Амант Транс ЛТД» зарегистрирована в городе Ош. Руководитель компании Айпери Абдыкадырова. Кроме этого, Абдыкадырова таке владеет и Образовательно-воспитательным комплексом «Гарвард».

