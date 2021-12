Пресс-служба ГКНБ 6 декабря сообщила, что сотрудник УВД Октябрьского района С.Р. объявлен в розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным ведомства, с заявлением на него обратился гражданин О.А., который сообщил, что сотрудник УВД пользуясь служебным положением он взял у мужчины $135 тысяч и не возвращает. Сотрудник УВД Октбярьского района объявленный в розыск. Фото: Пресс-служба ГКНБ. В отношении подозреваемого начато досудебное производство по статье «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Первомайский районный суд вынес заочное решение в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется расследование. ГКНБ просит обратиться в управление ведомства, если есть еще пострадавшие от данного сотрудника милиции. Телефоны доверия региональных управлений ГКНБ: Чуйская область: (0312) 54-07 19:

Джалал-Абадская область: (03722) 5-60-49;

Ошская область: (03222) 2-30-78;

Иссык-Кульская область: (03922) 5-11-80;

Таласская область: (03422) 5-20-43;

Нарынская область: (03522) 5-08-49;

Баткенская область: (03622) 5-00-33. Ранее 17 ноября ГКНБ задержал заместителя прокурора по Октябрьскому району города Бишкек по подозрению в вымогательстве. По данным спецслужб, задержанный вымогал $5 тысяч c сотрудников правоохранительных органов. 22 октября Военная прокуратура задержала четырех сотрудников УВД Октябрьского района по делу «вымогательство в особо крупных размерах». По версии следствия, милиционеры вымогали деньги в особо крупном размере под предлогом ареста гражданки Асыл Талиповой*. *Асыл Талипова была допрошена в начале октября по подозрению в мошенничестве, а затем задержана. Её адвокат Канат Хасанов устроил одиночный митинг возле здания УВД Бишкека, требуя освобождения женщины. На следующий день Асыл Талипова была отпущена под домашний арест.

