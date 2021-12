Общественное объединение «Гражданский союз» подготовило анализ проекта «Безопасный город» и защиты персональных данных, где они сделали ряд выводов по улучшению проекта и его недоработкам. В своем отчете они отмечают, что вопрос госоргана, который будет отвечать за сохранность персональных данных, остается открытым. При этом, по их словам, почти 80% из опрошенных жителей Бишкека и Оша опасаются, что их персональные данные могут быть похищены и использованы в каких-либо целях. «В опросе принял участие 201 респондент из Бишкека и Оша. Хотя результаты данного опроса не могут считаться репрезентативными, они все же показывают определенные настроения людей и тенденции, на которые стоит обратить внимание», — говорится в отчете. В объединении также считают, что персональные данные внутри проекта «Безопасный город» недостаточно защищены из-за правовых пробелов и человеческого фактора. Вместе с этим Гражданский союз отмечает, что репутация частной компании, у которой есть доступ к данным системы «Безопасный город», стоит под сомнением. «Гражданский союз» в своем отчете признаёт необходимость цифровизации, однако при этом считает, что «любые технические решения по контролю общественной и дорожной безопасности должны четко регулироваться в целях защиты прав человека». В отчете организации отмечается, что проект «Безопасного города» позволяет детально отследить перемещение авто и это является возможностью для отслеживания подозреваемых в совершении преступлений. «Но учитывая степень политизации правоохранительных органов нельзя исключать также возможность отслеживания ими отдельных категорий лиц вне их задач по оперативно-розыскной деятельности», — говорится в отчете.

