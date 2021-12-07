Например, на участке 3065 Ак-Суйского избирательного округа большинство партий по протоколу ЦИК получили почти в два раза меньше голосов, чем по протоколу с участка. Да и число действительных бюллетеней в протоколе ЦИК — на 300 меньше, чем в копии наблюдателя. Почему так много бюллетеней признали недействительными уже после закрытия участка и ручного подсчета, неизвестно.

Протокол с участка 1109 Октябрьского избирательного округа в день выборов был явно заполнен с ошибками: число бюллетеней, выданных в помещении для голосования, превышает число проголосовавших людей. Но в “исправленной” копии ЦИК изменилось не только это. У всех партий уменьшились результаты — в основном, на несколько голосов, но у “Социал-демократов” в минусе целых 33 голоса. И число действительных бюллетеней внезапно усохло почти на сотню. Как такое возможно?

Случается и обратное: на некоторых участках у партий, как по команде, голоса растут.

Например, На участке 4088 Кочкорского избирательного округа число проголосовавших избирателей и действительных бюллетеней изменилось незначительно. Но в копии ЦИК большинство партий получило больше голосов, чем в копии с участка.

На участке 6077 Таласского избирательного округа результаты партий тоже выросли. За счет чего? В версии ЦИК число проголосовавших избирателей больше, чем в копии наблюдателя, а число погашенных (не использованных в день выборов) бюллетеней, наоборот, меньше.

Как такое возможно, если комиссия после закрытия участка должна на глазах у наблюдателей пересчитать и погасить все неиспользованные бюллетени, отрезав у них ножницами угол? Использование бюллетеней после гашения запрещено.

Еще одна важная деталь: