Почти половина итоговых протоколов с результатами выборов в Жогорку Кенеш 28 ноября 2021 года были переписаны, следует из данных, уже опубликованных на сайте ЦИК. В них изменилось не только число выданных избирателям, действительных и недействительных бюллетеней, но и результаты партий. На некоторых участках число голосов, отданных за партии, изменилось почти вдвое. «Клооп» публикует полную базу расхождений в протоколах.

28 ноября 2021 года в Кыргызстане проходили выборы депутатов Жогорку Кенеша. 1400 независимых наблюдателей «Клооп» следили за выборами по всей стране. Часть из них присутствовали при подсчете голосов на участках и сразу после выборов получили копии итоговых протоколов — документов с подписями и мокрыми печатями — с 470 избирательных участков. Все они хранятся в нашей базе данных. Теперь протоколы с этих же участков выкладывает у себя на сайте ЦИК. Как и в прошлый раз, значительная часть этих документов переписана. Мы обнаружили расхождения в копиях протоколов почти половины участков. Полную базу расхождений можно посмотреть здесь. База будет обновляться по мере обработки протоколов. Основное отличие от прошлых выборов: в протоколах меняются результаты партий. И не единичные, как бывало и в прошлый раз, — местами расхождения достигают десятков и даже сотен голосов. Например, на участке 3065 Ак-Суйского избирательного округа большинство партий по протоколу ЦИК получили почти в два раза меньше голосов, чем по протоколу с участка. Да и число действительных бюллетеней в протоколе ЦИК — на 300 меньше, чем в копии наблюдателя. Почему так много бюллетеней признали недействительными уже после закрытия участка и ручного подсчета, неизвестно. Протокол с участка 1109 Октябрьского избирательного округа в день выборов был явно заполнен с ошибками: число бюллетеней, выданных в помещении для голосования, превышает число проголосовавших людей. Но в “исправленной” копии ЦИК изменилось не только это. У всех партий уменьшились результаты — в основном, на несколько голосов, но у “Социал-демократов” в минусе целых 33 голоса. И число действительных бюллетеней внезапно усохло почти на сотню. Как такое возможно? Случается и обратное: на некоторых участках у партий, как по команде, голоса растут. Например, На участке 4088 Кочкорского избирательного округа число проголосовавших избирателей и действительных бюллетеней изменилось незначительно. Но в копии ЦИК большинство партий получило больше голосов, чем в копии с участка. На участке 6077 Таласского избирательного округа результаты партий тоже выросли. За счет чего? В версии ЦИК число проголосовавших избирателей больше, чем в копии наблюдателя, а число погашенных (не использованных в день выборов) бюллетеней, наоборот, меньше. Как такое возможно, если комиссия после закрытия участка должна на глазах у наблюдателей пересчитать и погасить все неиспользованные бюллетени, отрезав у них ножницами угол? Использование бюллетеней после гашения запрещено. Еще одна важная деталь: для некоторых участков ЦИК выложил сначала одну копию протокола, а затем заменил ее на другую — с совсем другими цифрами. Но мы в «Клоопе» настроили автоматический скрейпинг всех данных с сайта ЦИК, так что теперь у нас есть обе копии. И какой из них верить? Что еще менялось в протоколах На 7 декабря 2021 года команда «Клооп» обработала около 320 протоколов, из них 142 — переписаны. Еще по 150 участкам ЦИК пока не обнародовал данные. Число погашенных бюллетеней изменилось в протоколах как минимум 27 участков. И это значит, что члены комиссий отнеслись к гашению неиспользованных бланков халатно — не пересчитали их, как положено, на глазах у наблюдателей. Или пересчитали, но цифры потом намеренно исказили. Еще на 17 участках нашим наблюдателям выдали протоколы с незаполненным количеством погашенных бюллетеней. На десяти участках изменилось число бюллетеней, полученных комиссиями на участках в день выборов. И это тоже иначе как чудом назвать нельзя, ведь все бланки в день выборов тщательно пересчитываются на глазах наблюдателей. Откуда лишние? На двенадцати участках менялось число избирателей, внесенных в списки. И это тоже странно, ведь реестры голосующих готовятся заранее и комиссии четко знают их число. Комиссии 23 участков изменили в протоколах число избирателей, получивших на руки бюллетени. В основном расхождения в этой графе незначительные, но есть участки, где к числу проголосовавших приписали десятки и даже сотни человек. А на участке 1109 Октябрьского избирательного округа проголосовавших, наоборот, стало на 96 меньше. В основном же в протоколах менялось число действительных избирательных бюллетеней — такие исправления зафиксированы более чем на сотне участков. Отдельно отметим качество копий протоколов, выданных наблюдателям на участках. На 34 участках «Клоопу» были выданы документы с незаполненными графами. Еще в 26 копиях протоколов обрезаны графы с результатами партии «Ата-Журт Кыргызстан» или пункта «Против всех». Как комиссии должны были поступить с протоколами Напомним, по закону, вносить исправления в протокол в случае ошибочного заполнения можно, но тогда на каждое исправление должен быть составлен акт. Но в публичном доступе на сайте ЦИК актов почти нет — похоже, они либо вовсе не заполнялись, либо их “забыли” обнародовать. Мы задали вопрос об актах на заседании Ленинской и Октябрьской ОИК (состоялись 6 и 7 декабря соответственно), и после перерыва нам выдали несколько документов — без дат и времени заполнения. При исправлении ошибок в протоколах должны присутствовать не только наблюдатели, но и члены участковой избирательной комиссии. В Кыргызстане же, как зафиксировали наши наблюдатели, практикуется не только исправление протоколов, но и подделка подписей под ними.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!