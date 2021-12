Министерство здравоохранения обещает разобраться с продажей сертификатов о вакцинации от COVID-19. 6 декабря журналисты «МедиаХаба» на своем YouTube-канале опубликовали расследование, в котором выяснили, что в больницах и в мессенджерах продают сертификаты о вакцинации. При этом медики самой прививки не делают: заносят в базу данных человека, который не получал препарат и выкидывают вакцину в мусор. Один такой сертификат о вакцинации можно купить за 1 000 сомов. Что говорит минздрав? В пресс-службе ведомства сообщили, что 7 декабря глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев после того, как опубликовали расследование, провёл экстренное совещание с участием всех ответственных специалистов за ход кампании по вакцинации от COVID-19. «По итогам совещания, министр дал поручение создать комиссию и провести в самые короткие сроки служебное расследование по озвученным в журналистском расследовании фактам. По итогам служебного расследования, к виновным приняты меры дисциплинарного наказания, вплоть до увольнения, далее материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки», — сообщили в минздраве. Бейшеналиев отметил, что такие случаи «подрывают доверие населения к кампании по вакцинации». «Поэтому, если вина будет доказана, все виновные должны понести соответствующие наказания», — сказал глава минздрава. Что было в расследовании? Журналисты «МедиаХаба» в августе этого года уже выпустили одно расследование — они рассказали о рынке поддельных ПЦР-тестов на COVID-19 в Бишкеке и Таласе. По их словам, в комментариях под этим видео пользователи начали оставлять сообщения о том, что не желающие делать прививки от COVID-19, покупают сертификаты о вакцинации у медиков в поликлиниках от 500 сомов до $100. Чтобы проверить эту информацию, журналистки-расследовательницы Мээрим Сырдыбаева и Мээрим Айныкеева отправились в столичные больницы: поликлинику № 2, расположенной в микрорайоне «Джал» и ЦСМ №1 в Кызыл-Аскере. Сырдыбаева в поликлинике сказала медсестре, что боится получать вакцину, но с места работы у неё требуют сертификат о вакцинации. Медсестра «поняла» её и «пошла на встречу». «Всё [население] боится [вакцины]. Вторую [дозу] получите через 21 день. Сейчас внесу [вас] в базу данных. Никому же не скажете», — сказала она. У журналисток «МедиаХаба» никаких проблем с покупкой сертификата о вакцинации, не получая саму прививку, не возникло. Обе купили сертификаты по 1 тысяче сомов, а неиспользованные вакцины медики выбросили в мусор. Журналисты «МедиаХаба» показывают сертификат о вакцинации от COVID-19, которую им выдали не вводя вакцину. Скриншот с видео Также журналисты «МедиаХаба» нашли некую Асыл Молдокеримову и некого медика Гулзат Абдраманову, которые продавали сертификаты о вакцинации через мессенджер Telegram. Кроме того, журналисты наткнулись на сообщения от анонимных пользователей в различных группах в Telegram с объявление о том, что они продают сертификаты о вакцинации. Так 22 октября в группе «Грузоперевозки Талас-Бишкек» опубликовали сообщение «Делаю [сертификат] о том, что получили вакцину AstraZeneca». Сообщение в в группе «Грузоперевозки Талас-Бишкек». Скриншот с видео Журналисты связались с этим человеком и он потребовал $150. Такую высокую цену журналистам объясняют тем, что в тот период в стране не было вакцины Pfizer и доз AstraZeneca было не очень много — в большинстве европейских стран требуют вакцинацию именно этими вакцинами. Журналисты не стали платить $150 за сертификат о вакцинации, но отправили 1000 сомов через Элсом этому пользователю за поддельный ПЦР-тест. Журналисты «МедиаХаба» надеются, что правоохранительные органы займуться проверкой этого. Вакцинация в Кыргызстане Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm. Пункт вакцинации в одном из ТЦ Бишкека. Фото / Официальный сайт столичной мэрии Несмотря на это, темпы вакцинации в стране не такие высокие, как ожидали власти. Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев. «Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа. Чтобы увеличить охват кампании вакцинации по стране власти обязали вакцинироваться от COVID-19 всех работников системы здравоохранения и государственных и муниципальных служащих. Также получить вакцину от COVID-19 должны работники сфер культуры, досуга и спорта. По данным Республиканского штаба, на 7 декабря первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 139 тысяч человек — более 33,5% от целевой группы, а второй дозой привились более 918 тысяч кыргызстанцев — свыше 27%.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!