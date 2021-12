Фото: Пресс-служба УОБДД Чуйской области Суд Сокулукского района Чуйской области приговорил двоих подозреваемых в похищении 20-летней девушки к одному году пробационного надзора из-за «отсутствия претензий» со стороны пострадавшей. Преступление было соврешено 22 сентября. Тогда гражданка «А.К.С.» и ее 23-летний племянник «О.Б. уулу» приехали к пострадавшей в новостройку «Ак-Ордо-3», насильно посадили в автомобиль марки Audi и увезли в неизвестном направлении. В результате был объявлен план «Перехват» по Чуйской области. Машина была остановлена примерно в 7:30 на стационарном посту «Сосновка». Сокулукским РОВД было начато досудебное производство по статье «Похищение с целью принуждения к браку», а подозреваемые были отпущены под домашний арест. На судебном заседании подозреваемые частично признали свою вину. По их словам, они не применяли силу по отношению к девушке. В своих показаниях девушка сообщила, что ранее она работала в швейном цехе с обвиняемой. В тот день после работы ее обманным путем заманили в машину. Потерпевшая также сообщила, что женщина забрала ее телефон и похитила ее, «несмотря на то, что она сказала, что у нее есть парень». Однако девушка заявила на судебном заседании, что «простила» похитителей. Сокулукский районный суд признал подсудимых виновными и приговорил их к пяти годам лишения свободы. При этом суд принял во внимание примирение сторон и вынес решение о применении пробационного надзора сроком на один год. *Пробационный надзор применяется к лицам, осужденным за менее тяжкие преступления. Человек в отношении, которого применен пробационный надзор не лишается свободы, а находится под контролем правоохранительных органов. В случае нарушения условий пробационного надзора подсудимый переводится в исправительную колонию. По информации МВД, в течение девяти месяцев 2021 года зарегистрировано 187 случаев похищения с целью вступления в брак, 177 из них были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Всего восемь фактов из зарегистрированных были переданы в суд. Однако несмотря на то, что статья «Похищение с целью принуждения к браку» предусматривает суровое наказание, большинство преступников получают условный срок или оправдательный приговор. Журналисты «Клоопа» и «Азаттык» исследовали судебные процессы за последние пять лет и выяснили, что большинство дел связанные с похищением не доходят до суда. Эксперты считают, что это происходит из-за того, что милиция и прокуратура не выполняют свои обязанности в полной мере и не всегда следуют букве закона. МВД отчиталось о похищениях женщин в Кыргызстане на сессии ООН. Что с этим не так Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий «Здесь страшно понравиться кому-то». Почему в Кыргызстане похищают невест и считают это традицией

