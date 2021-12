Депутат парламента Алиярбек Абжалиев, который приходится сватом экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову, заработал за 2019-2020 годы 14 522 634 сома. За 2019 год в его декларации как доход указана сумма в 8 216 572 сома, расходы не указаны. На него зарегистрирован участок в 600 квадратных метров и квартира в 103 квадратных метра. В движимом имуществе указан автомобиль стоимостью в 2 484 000 сомов и скот. Крупно-рогатый скот на сумму в 702 000 сомов;

Мелко-рогатый скот на сумму в 378 000 сомов;

Лошадей на сумму в 1 890 000 сомов. Имущество родственников не указано. В 2020 году Абжалиев заработал меньше — 6 306 062 сома, расходы в декларации он не указал. В декларации все та же квартира и участок. А вот автомобиль исчез. Сумма крупного рогатого скота не изменилась, как и мелкого. А вот лошадей стало на сумму в 2 200 000 сомов. Кто такой Абжалиев? Алиярбек Абжалиев — сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери бывшего президента Бактыгуль Шариповой. Он был депутатом четвёртого созыва парламента, а в 2015 году прошёл в парламент с партией «Республика-Ата-Журт». 1 марта Антикоррупционная служба ГКНБ сообщила о начале досудебного производства в отношении Абжалиева по факту незаконного обогащения. «Установлено, что Абжалиев, используя свои родственные отношения с экс-президентом [Сооронбаем Жээнбековым], активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов», — заявили в АКС ГКНБ. В ведомстве тогда отметили, что имущество депутата несопоставимо с его официальными доходами. Силовики выявили у него более 20 элитных квартир и жилые дома в VIP-городках в Бишкеке, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также недвижимость в Турции и ОАЭ. Кроме того, по данным АКС ГКНБ, Абжалиев инвестировал большие деньги в строительство многоквартирных домов в Бишкеке и в другие коммерческие объекты — в Каиндинский кабельный завод, а также в месторождения каменного угля и золота. Однако ГКНБ сообщало, что, возможно, это не всё принадежащее Абжалиеву имущество. В спецслужбе тогда отметили, что продолжается поиск и установление всего имущества и финансовых активов Абжалиева. Только после этого в ведомстве смогут дать соответствующую юридическую оценку. Сам Абжалиев, комментируя сообщение ГКНБ, назвал эту информацию «клеветой». «Это все ложь и клевета. Говорят, что в Дубай и Турции есть недвижимость. У меня там не то, что дома, кирпичика даже нет. Если есть, пусть забирают себе. С 2005 года я не работал на госслужбе. И утверждения, что лоббировал интересы частных компаний – тоже вранье», — заверил он. Нардеп добавил, что не использовал в корыстных целях свое родство с Сооронбаем Жээнбековым и не вмешивался в государственные дела. В июне 2021 года он возместил государству 20 млн сомов. Передача имущества завода в Каинды новым владельцам. В сделке замешаны бывшая жена депутата Абжалиева и ГКНБ – Политклиника Factcheck.kg: Бизнес-империя свата президента Алиярбека Абжалиева

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!