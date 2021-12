Жители собрались на суд аксакалов и требуют выселения семьи подозреваемого. Фото: КНИА Кабар В Чуйской области суд аксакалов вынес решение в отношении семьи подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки в селе Исмаил Сокулукского района. Аксакалы попросили уехать из села семью подозреваемого в течение трех дней. Что произошло? Два дня назад в Сокулукское РОВД обратился с заявлением отец 16-летней пострадавшей. В заявлении говорится, что рано утром его дочь вышла на работу и села в попутку, водитель которой обещал подвезти девушку. Но по дороге он, применив силу, изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование» и начали досудебное производство,вскоре задержали подозреваемого. Задержанным оказался житель села Исмаил 1990 года рождения, он был водворен в ИВС. В тот же день у здания ОВД Сокулукского района собрались около 50 человек и устроили митинг, требуя наказать мужчину. На видеозаписи распространяемом в соцсетях, можно увидеть, как собравшиеся толкают одного из сотрудников милиции и рвут на нем форму. Позже, в РОВД сообщили, что сотрудник был пьян, а в его отношении начато расследование. После инцидента к собравшимся вышел начальник районной милиции и пообещал, что дело будет расследовано в рамках закона. Только после этого жители села разошлись. По словам родственников пострадавшей, подозреваемый отвез девушку к реке и попытался изнасиловать. Девушка оказала сопротивление и пыталась убежать. Но подозреваемый затащил ее за волосы в машину, ударил камнем лицо и выбил зубы. В это время к ним подбежала женщина с сыном, живущая неподалеку в сарае, и успела помочь. Что решил суд аксакалов? 7декабря в селе Исмаил прошел суд аксакалов. На заседании присутствовали родственники пострадавшей, аким района Курбанбек Айтибаев, представители местных властей, имам, депутаты местного кенеша и жители села. На собрании обсуждалось требование о выселении из села семьи подозреваемого. Дедушка пострадавшей Зарылбек Умоталиев попросил суд вынести справедливое решение, следуя букве закона. И добавил, если требование не будет выполнено, то ситуация может пойти по худшему сценарию. «В день произошедшего поддался эмоциям, в голову пришла мысль перерезать горло подозреваемому. Такая мысль пришла не только мне и всем собравшимся. Если бы не аксакалы, была высока вероятность того, что мы бы это сделали. Поэтому нужно вынести такое решение, чтобы все были удовлетворены, и всем было уроком», — сказал он. По словам местных жителей, подозреваемый и до этого «изнасиловал двух девушек», но откупился от правоохранительных органов и не понес наказания. «Мы предоставим возможность продать дом и машину. Единственное пусть переедут. Насколько мы знаем это повторяется уже в третий раз. Когда молодежь подошла к милицейскому участку, у них не был мыслей об избиении милиционеров. Подозреваемый дважды совершал преступление, но милиция отпустила его. Единственное, что они просили, чтобы они его не отпускали», — сказал житель села Мирбек Суйуналиев. Самат Бейшекеев, представившийся соседом подозреваемого, сообщил, что уже пресекал ранее нападение на девушек со стороны подозреваемого. «Как говорят собравшиеся, такая история происходит не в первый раз. Одну из ситуаций я пресек. Таких людей нельзя оставлять просто так. Нужно так наказать, чтобы было неповадно повторить. Если мы сейчас простим, кто-нибудь другой может повторить. По моему мнению и требованию будет справедливо, если его семья уедет из села», — сказал Бейшекеев. Что говорят власти? Прибывший на встречу с населением аким Сокулукского района Курбанбек Айтибаев сообщил, что дело находится на контроле властей и подозреваемый будет строго наказан в соответствии с законом. «Молодежь, вы хотите, чтобы семья подозреваемого переехала. Так как в селе придется жить всем вместе, нужно поговорить с судом аксакалов и принять единое решение. Что бы вы ни решили, мы согласны, но пусть это будет по закону. Не позволяйте одному злу случиться, второму. Чтобы не допустить такого, нужно было с самого начала жестко наказать, вот, что произошло в итоге», — сказал Айтибаев. В результате суд аксакалов дал трехдневный срок для переезда семье подозреваемого. Пресс-секретарь УВД Чуйской области Назира Имангазиева сообщила, что подозреваемый будет находиться под стражей два месяца, а окончательное решение будет принято по результатам соответствующих проверок. «Назначены все соответствующие экспертизы. Сейчас мы не можем дать какую-либо информацию, так как идет проверка того, что подозреваемый и ранее совершал преступление. Если говорить о произошедшем 5 декабря, в тот день работал всего один сотрудник милиции. По каким-то причинам он оказался пьян. Сейчас и на сотрудника милиции заведено дело, его действиям также будет дана правовая оценка», — объяснила Имангазиева.

