Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 7 декабря сообщила, что опубликовала на своём портале результаты ручного подсчета 100% бюллетеней. По этим данным, в парламент предварительно проходят 6 партий. Избирательный порог в 5% преодолели: «Ата-Журт Кыргызстан» (17,3%), «Ишеним» (13,63%), «Ынтымак» (10,99%), «Альянс» (8,34%), «Бутун Кыргызстан» (7,04%) и «Ыйман Нуру» (6,15%). По предварительным данным 54 мандата в парламенте распределяются следующим образом: «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 мандатов;

«Ишеним» — 12 мандатов;

«Ынтымак» — 9 мандатов;

«Альянс» — 7 мандатов;

«Бутун Кыргызстан» — 6 мандатов;

«Ыйман Нуру» — 5 мандатов.

В ЦИК отметили, что в голосовании 28 ноября приняли участие 34,92% из свыше 3,7 млн избирателей.

Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Официальные итоги парламентских выборов Центризбирком должен подвести до 18 декабря.

