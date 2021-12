Депутат Аманкулов сдал декларации о доходах за 2019-2020 годы. Общий доход за два года — 1 226 357 сомов. За 2019 год он заработал сумму в 651 690 сомов. Расходы не указаны. Зато указаны восемь домов в разделе недвижимого имущества. Три дома площадью от 300 до 380 квадратных метров, два от 400 до 489 квадратных метров. Один дом площадью в 1500 квадратных метров, еще один — вдвое больше. А у самого большого дома площадь равна 17 130 квадратным метрам. Также в декларации указаны четыре автомобиля — один «д-крайслер» (очевидно, имеется в виду машина американского концерна DaimlerChrysler), а также Volkswagen Passat, Mercedes-Benz 500 и Mercedes-Benz 208. На близких родственников Аманкулова задекларированы два дома площадью в 350 и 400 квадратных метров и еще четыре автомобиля: Mercedes, два Lexus 570, Honda Civic. В 2020 году у Аманкулова доход меньше — в 574 667 сомов, расходы не указаны. В декларации по-прежнему восемь домов, а вот машины исчезли Зато машин прибавилось у близких родственников — их стало шесть. Три Lexus 570, один Lexus RX 350, Honda Civic и Mercedes-Benz. Дома в декларации все те же. Чем известен Марат Аманкулов На парламентских выборах в октябре 2020 года Марат Аманкулов был лидером партии «Биримдик». Партию связывали с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбеком Жээнбековым, который баллотировался от «Биримдик» в седьмой созыв. Депутат Аманкулов стал еще более известен, вызвав негативную реакцию общественности после своего заявления о том, что Кыргызстану «пора возвращаться назад» — видео с его встречи с российскими депутатами появилось в сети незадолго до выборов в парламент. «Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорил политик на видео. После слов Аманкулова в Бишкеке провели митинг за независимость.На депутата подали жалобу в Центризбирком о снятии с выборов. Однако члены ЦИК решили не снимать Аманкулова с выборов в парламент. Сам он назвал видео «провокацией», и заявил, что слова были вырваны из контекста. Пост председателя «Биримдик» Аманкулов покинул в декабре 2020 года. Тогда он сообщил, что не планирует вступать в какую-либо партию, оставаясь во фракции СДПК. После начала преследования со стороны ГКНБ Марат Аманкулов написал заявление о сложении полномочий и ЦИК его удовлетворил. В марте 2020 года ГКНБ сообщил, что Аманкулов за время работы в политике «нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых фактически многократно превышает его официальные доходы». По версии следствия, для сокрытия имущества депутат оформлял все на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтвержденные доходы. Общая стоимость всех его активов составляет более 1,5 млрд. сомов. К 1 апреля Марат Аманкулов выплатил 50 млн сомов на спецсчет ГКНБ в качестве возмещения ущерба государству.

