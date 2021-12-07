Государственная налоговая служба 6 декабря опубликовала в публичном доступе декларации политиков и госслужащих Кыргызстана за 2019 и 2020 годы.

Согласно декларации, замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов, в 2019 году, будучи послом Кыргызстана в Великобритании, заработал 1 млн 297 тысяч сомов. При этом в декларации чиновника не указано каким имуществом он владеет.

В 2020 году Байсалов все еще работал послом, и, согласно декларации, он заработал уже 2 млн 859 тысяч сомов.

Байсалов попал в кабинет министров в октябре 2021 года. До назначения на пост заместителя главы кабмина он работал в посольстве Кыргызстана в Великобритании, куда его назначили в 2019 году.

В 2012 году Байсалов был замглавы министра соцразвития Кыргызстана.

Читать еще: Садыр Жапаров на посту премьера в 2020 году заработал почти 250 тысяч сомов