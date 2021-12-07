Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 762 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 63 человек.

Бишкек — 21;

Ош — 1;

Чуйская область — 24;

Ошская область — 4;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 6.

В Таласской, Нарынской и Баткенской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 183 712 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 59 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 710 человек.

По данным штаба, на 7 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 350 пациентов. Еще 407 человек лечатся амбулаторно.

Также на 7 в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 139 тысяч человек, а вторую — более 918 тысяч кыргызстанцев.