Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 762 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 63 человек.
- Бишкек — 21;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 24;
- Ошская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Джалал-Абадская область — 6.
В Таласской, Нарынской и Баткенской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 183 712 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 59 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 710 человек.
По данным штаба, на 7 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 350 пациентов. Еще 407 человек лечатся амбулаторно.
Также на 7 в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 139 тысяч человек, а вторую — более 918 тысяч кыргызстанцев.