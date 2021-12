В последнее время видные политики все чаще начали давать эксклюзивные интервью изданию Aryba.kg. Кроме этого, журналисты онлайн-издания дважды проводили беседу с главой государства Садыром Жапаровым. Свое первое интервью изданию Aryba.kg президент дал 25 ноября. Тогда он прокомментировал выступление Омурбека Текебаева по поводу национализации рудника Кумтор, и отметил, что Текебаев «либо завидует, либо сошел с ума». Второе интервью изданию Жапаров дал 3 декабря. В нем он рассказал, что готов подать в отставку, если выяснится, что власти оказывали давление на прошедшие парламентские выборы. Тогда кыргызстанцы удивились тому, что официальную информацию из уст президента опубликовали не на официальном сайте главы государства, а в самом обычном издании. Также они удивились, почему президент решил дать эксклюзивное интервью именно Aryba.kg, из всех СМИ, существующих в стране. Так, медиа-эксперт Гульнура Торалиева задалась вопросом, что это за сайт. «Арыба — это Ташиевский веб-сайт или это вместо gov.kg?», — написала она в Facebook. Независимая онлайн платформа Factcheck.kg в рамках рубрики «Медиакритика» проанализировала портал Aryba.kg, и обнаружила много интересного не только о сайте, но и о его главном редакторе — Асланбеке Сартбаеве. Что не так с сайтом Aryba.kg? Factcheck.kg провел анализ Aryba.kg и пришел к выводу, что сайт часто использует в своих публикациях некоторые методы манипуляции и пропаганды, такие как: дезинформация, избирательная правда, логическая ошибка, навешивание ярлыков, очернительство, полуправда и стереотипы. «Материалы в разделе “политика” зачастую содержат предположения и домыслы автора, а заголовки даны в виде провокационных вопросов. Более того, во многих материалах отсутствует основополагающий принцип, как сбалансированность» , — считает Factcheck.kg. Отмечается, что сайт нередко печатает новости со ссылкой на газету «Азия Ньюс» . По данным OsOO.kg редакция прошла регистрацию еще в 2004-м году. А сайт был зарегистрирован на редакцию газеты «Учур» в июле 2020 года. Учредителем указан Асланбек Сартбаев. Именно он и брал интервью у Жапарова. Кто редактор Aryba.kg и причем тут газета «Азия Ньюс» ? Журналисты Factcheck.kg выяснили, что Асланбек Сартбаев также является главным редактором газеты «Азия Ньюс» . И газета, и сам Сартбаев нередко становятся фигурантами громких скандалов: на него возбуждали уголовное дело, его вызывали в Военную прокуратуру, он даже успел поругаться с некоторыми представителями шоу бизнеса. В августе Сартбаев опубликовал в Facebook пост про Таалайбека Сарыбашева с отсылкой на его региональную принадлежность. Сарыбашев на тот момент занимал пост и.о.мэра. Тогда ГКНБ начал досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» Уголовного кодекса. Потом Сартбаев публиковал посты с критикой в адрес Жениша Разакова, который в то время занимал пост вице-премьер-министра. Тогда Военная прокуратура вызвала его на допрос, на котором он находился более двух часов. Как оказалось, он также распространял ложную информацию в отношении известной телеведущей Ассоль Молдокматовой. В июле 2020 года, она жаловалась, что он пытается ее очернить и просила, чтобы его вызвали на допрос. Нарушения журналистской этики Впрочем, газетой «Азия Ньюс» были недовольны многие политики, которые обращались в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Они жаловались на публикации и карикатуры в данной газете. В январе 2017 года Сартбаев опубликовал пост, в котором сообщил, что его избил Курсан Асанов, занимающий на тот момент должность заместителя главы МВД. Позже он удалил данный пост, а вот Курсан Асанов обратился в Комиссию. По его словам, карикатуры про него, опубликованные в газете «Азия Ньюс», оскорбляют его честь и достоинство. Комиссия вынесла решение, что журналистом были нарушены 10 и 17 статьи Этического кодекса. В 2017 году в Комиссию обратилась и депутата Жогорку Кенеша Динара Исаева. Она отметила, что в газете неприличные карикатуры выпускаются систематически. Тогда комиссия обнаружила, что журналист нарушил 9 статью Этического кодекса. А в 2018 году на газету пожаловался и экс-руководитель секретариата международной организации «Открытое Правительство» Иманкадыр Рысалиев. Комиссия, рассмотрев жалобу, обнаружила нарушение нескольких норм профессиональной этики. Это статьи 8,9,17,22 Этического кодекса журналиста КР. Неофициальные интервью Матраимова и Жээнбекова Также изданию «Азия Ньюс» большое интервью давали брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков и экс-зампредседателя Гостаможенной службы Раимбек Матраимов. В интервью с Асылбеком Жээнбековым говорили о нем и о его брате Сооронбае Жээнбекове, который на тот момент являлся президентом страны. А вот Матраимов в беседе с изданием комментировал журналистские расследования о коррупционных схемах в таможне и заявлял, что СМИ ведут кампанию по дискредитации его личности. «Aryba.kg зарегистрирован на редакцию газеты “Учур”. Директор и учредитель издания Асланбек Сартбаев, также является главным редактором газеты “Азия Ньюс”. Журналист известен своими неосторожными высказываниями и систематическим нарушением профессиональной этики. Как и сайт, так и его учредитель в своей профессиональной деятельности используют весьма распространенные методы манипуляции и пропаганды», — заключили журналисты Factcheck.kg.

