Российский блогер Dava прилетел в Дубаи вместе с двумя кыргызскими мигрантами, которым он обещал изменить жизнь. Он регулярно рассказывает о своей поездке на своей странице в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m) Ранее он выбрал трех молодых людей и подарил им путевки в Дубаи. Там он планирует научить их зарабатывать деньги, обучив профессии SMM-менеджера. Вместе с кыргызстанцами Айнурой и Эламаном также поехала россиянка Олеся. В Дубаи Dava спросил у кыргызстанцев, какие у них цели до нового года. Айнура ответила, что хочет заработать 200 тысяч рублей, а Эламан сказал, что хочет набрать 50 тысяч подписчиков в инстаграме. До этого Dava подарил курьеру Эламану iPhone 13, а баристе-Айнуре пообещал помочь выплатить долги её матери, которая находится в тюрьме. После того, как блогер опубликовал разговор с кыргызстанкой на своей странице в инстаграм, министерство юстиции начало изучать материалы дела матери Айнуры. В ведомстве заявили, что минюст будет мониторить проблемные ситуации и поможет привлечь адвоката. Читать еще: «Даю шанс поменять жизнь». Российский блогер Dava везет в Дубай уже двух кыргызстанцев

