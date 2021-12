Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Салайдин Айдаров от партии «Кыргызстан» сообщил, что член ЦИК Акылбек Эшимов написал заявление об отставке. Айдаров попросил рассмотреть заявление Эшимова и освободить его от должности. Он отметил, что есть соответствующие решения фракции и конституционного комитета. Между тем, и.о. спикера парламента Аида Касымалиева сообщила, что на освободившееся место Эшимова фракция «Кыргызстан» уже предложила кандидатуру. При этом саму кандидатуру она не стала озвучивать. Обвинение Акылбека Эшимова в мошенничестве 11 сентября ГКНБ задержал члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в мошенничестве. По данным спецслужбы, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взял у одного из кандидатов $550 тысяч. В обмен на то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке этой же партии на парламентских выборах 2020 года. «Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч кандидату А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ. Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали и водворили в СИЗО ГКНБ на весь период следствия. А 16 сентября ГКНБ сообщил о задержании второго фигуранта дела — экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Его также подозревают в мошенничестве в ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами 2020 года. Чойбекова водворили в СИЗО ГКНБ. Акылбеку Эшимову же суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В Первомайском районном суде сообщали, что Эшимов будет содержаться под стражей до 11 ноября. Между тем, Центризбирком заявил, что в полномочия ЦИК не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий. «Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительно внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах», — уточнили в ЦИК. В ведомстве добавили, что комиссия надеется на объективное расследование. На данный момент неизвестно, будет ли привлечен к ответственности заявитель, который передал госслужащему взятку в размере $550 тысяч.

