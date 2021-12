Депутат шестого созыва Камчыбек Жолдошбаев заработал за 2019-2020 годы только 1 378 829 сомов. Он утверждает, что заработал в 2019 году 769 483 сома. Согласно декларации, у него есть квартира площадью всего в 39 квадратных метров — с этим не согласятся журналисты, которые в 2018 году обнаружили в микрорайоне «Джал» его огромный дом. Дом был зарегистрирован не на Жолдошбаева, а на его компанию «Беш сары». Охранники здания подтвердили, что в нем живет депутат. Дом обнаружили в 2018 году и депутат мог внести в декларацию 2019 года это здание — но не сделал этого. Согласно материалу журналистов, площадь дома — который внешне больше похож на замок — 2,5 гектара, на территории есть бассейн. Компанию «Беш сары» в своей декларации Жолдошбаев указал. Как и доход родственников в 120 000 сомов. В 2020 году Жолдошбаев задекларировал доход еще меньшего размера — в 609 346 сомов. В декларации указана компания и маленькая квартира — но снова нет огромного дома в «Джале». Доход родственников тоже снизился до 100 000 сомов. Ни в одной из деклараций за 2019-2020 годы не указан автомобиль — хотя в феврале 2018 года он говорил, что ему стыдно перед коллегами, которые приезжают на работу на маршрутных такси или приходят пешком. В декларациях других лет у него были автомобили. В 2016 году он задекларировал «Лексусы» LS 430 и RX300, БМВ X5 и «Субару Форестер». Жолдошбаев — учредитель компании «Беш-Сары». Ей принадлежат два больших торговых дома на территории Ошского рынка в Бишкеке. Также парламентарий был учредителем микрокредитной компании «Profit Credit Company» — после перерегистрации в списке учредителей его дети, Алмаз, Гулиза и Наргиза Жолдошбаевы. Наргиза Жолдошбаева Камчыбек Жолдошбаев был учредителем компании «Беш-Сары К», занимающейся добычей угля. Компания также прошла перерегистрацию. Директриса компании его дочь Наргиза Жолдошбаева. Она же директорствует в «Беш-Сары». Сам Жолдошбаев числится директором в «Федерации конных видов спорта» и «Ат-Башы биримдиги». Также журналисты сообщали, что Жолдошбаев и две его дочери владеют тремя квартирами в Бишкеке: в 12 микрорайоне, на улицах Исанова и Байтик-Баатыра. Стоимость квартир в доме, где зарегистрирована Гулиза Жолдошбаева, варьируется на рынке недвижимости от 70 тысяч до 280 тысяч долларов США. Депутат Жолдошбаев был депутатом третьего и шестого созывов, и хотел пройти в седьмой созыв. Он баллотировался как одномандатник. ЦИК сняла его с гонки после того, как ГКНБ сообщил о подкупе со стороны кандидата. По версии следствия, сват Жолдошбаева (отец зятя кандидата) занимался подкупом голосов через домкомов и агитаторов округа. «Лексусы», квартиры и бизнес — чем владеет депутат, которому стыдно

