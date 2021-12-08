Экс-депутат шестого созыва Кубанычбек Жумалиев заработал в 2020 году 912 368 сомов — такую сумму он указал в декларации. Расходов политик не указал.

Согласно документу, у него есть квартира в 376 квадратных метров и некие строения на участке площадью в 901 квадратный метр.

Он владеет стопроцентной долей в «МУИК», «Атриум Констракшн» и «Курманбек Плюс». Согласно минюсту, «Атриум Констракшн» занимается строительством, а «Курманбек Плюс» производит цемент.

Также Жумалиев владеет долей в 70% в «КИТЭ», 68% в «Курманбеке», 50% в «Первом меткомбинате», 25% в «БККСТ».

БККСТ — это Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий, а МУИК — это, видимо, МУИТ — Международный Университет Инновационных Технологий. В обоих вузах директор — Улукбек Бегалиев.

«Курманбек» также занимается производством цемента, как и «Курманбек плюс». Директор компании — Хэ Чен Юй.

«Первый меткомбинат» — это металлургический комбинат, Жумалиев его учредитель, как и Апас Джумагулов. Джумагулов — директор комбината. Кроме того, согласно минюсту, Жумалиев руководит строительным кооперативом «Чолпон»

Кубанычбек Жумалиев также указал доход близких родственников за 2020 год — сумму в 1 025 956 сомов. На них зарегистрирован сельхозучасток площадью в 966 квадратных метров и промышленный участок в 963 квадратных метров. Также родственники политика владеют организациями и компаниями:

«Кыргызская Традиционная музыка»;

«Дженерейшн Корпорейшн»;

«Стар Отель»;

«Велмарт»;

«МУИК»;

«Мурас Трэвел»;

«ТРК Санат»;

«МФК»;

«Вайт Баттон»;

«Юнигейт»;

«Элит Композит Компани».

Что это за компании?

«Кыргызская традиционная музыка» — это фонд, его директриса — Адила Кермалиева.

«Дженерейшн Корпорейшн» занимается гостиничным бизнесом, директриса компании — супруга Жумалиева, артистка фольклорного жанра Роза Аманова. В той же сфере работает «Стар отель», которым руководит Гулсана Кыштобаева. Она же руководит и «Мурас Трэвел».

«ТРК Санат» — это телеканал, которым руководит Кенжебек Мурзаобдулаев.

«Вайт Баттон», судя по описанию на минюсте, это информагентство. Руководит им сын Жумалиева — Арстаналы Жумалиев.

«Юнигейт» занимается чем-то в сфере образования. Руководит компанией Элнур Жумалиев.

«Элит Композит Компани» занимается торговлей. Руководит компанией сын политика Дастан Жумалиев.

Кроме компаний родне политика принадлежат три машины — «Лексус 470», «Тойота Секвоя» и «Ниссан Алмера».

Кубанычбек Жумалиев

Жумалиев в 90-х годах был замминистра образования, замглавы МИД, и даже успел побывать премьером. В 2000-х был министром транспорта, а с 2015 года — депутатом парламента.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля, подозревая в злоупотреблении положением. По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию на свой медуниверситет.

ГКНБ установил 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам. В ведомстве считали, что Жумалиев и его окружение «незаконно» обогащались, легализовывали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере.

С Жумалиевым связаны торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.

Пресс-служба ГКНБ позже сообщила, что депутат Кубанычбек Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов. Позже Жумалиев сообщил, что добровольно отдал государству завод — тот самый, что указан в декларации.

В апреле Жумалиев сдал свой депутатский мандат. 22 сентября журналистам «Клоопа» стало известно, что дело в отношении уже экс-депутата, находящееся у ГКНБ, приостановлено. Об этом «Клоопу» стало известно из ответа официального ответа Генеральной прокуратуры. По данным надзорного органа, дело приостановили еще 17 августа.

За подтверждением этой информации журналисты обратились в ГКНБ. В ведомстве ответили, что дело никто не прекращал и расследование продолжается.

Позже представитель Генпрокуратуры Чолпон Абдимомунова сообщила журналисту «Клоопа», что расследование по Жумалиеву приостановили на время его болезни, а затем снова продолжат.