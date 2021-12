В Бишкеке 8 декабря прошла пресс-конференция российской певицы таджикского происхождения Манижи Сангин. Она приехала в Кыргызстан в рамках 16-дневной кампании против насилия над женщинами. Наджиба Усманова, Манижа и Улзийсурен Жамсран. Фото: Айдай Токоева/ «Клооп» Она приехала в Кыргызстан вместе со своей мамой и продюсеркой Наджибой Усмановой. Певица и её мама учредили фонд SILSILA для помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия. На встрече с журналистами они рассказали о фонде и приложении SILSILA, которые они создали в 2019 году для помощи пострадавшим от семейного насилия. По их словам, организация нацелена на помощь в первую очередь беженкам и мигранткам в России, которые оказались в кризисной ситуации. По статистике фонда, за почти три года работы приложения SILSILA тревожную кнопку в России нажали более 100 тысяч раз. Наджиба Усманова рассказала, что в фонде работают специалисты и психологи, которые разговаривают не только на русском языке, но и на кыргызском, таджикском и других языках. Мигрантки в Москве и Петербурге, оказавшиеся без документов, чьей жизни или здоровью угрожает опасность, могут обратиться в фонд SILSILA за помощью. По словам Усмановой, цель их приезда в Кыргызстан — получить знания и опыт от кыргызских эксперток по домашнему и гендерному насилию. Их фонд никто не спонсирует, они помогают пострадавшим на деньги, которые сами зарабатывают. Манижа рассказала, что в подростковом возрасте испытала много сложностей из-за того, что она не видела отклика в обществе на тему домашнего насилия. «Я знаю сколько стигм и табу присутствуют, к сожалению, в традиционном обществе. Но мы же прекрасное общество, которое развивается каждый день и, я считаю, что наши традиции тоже должны развиваться каждый день. Говоря о них, мы изменяем их и они перестают быть табуированными», — отметила Манижа. Певица подчеркнула, что мигранткам и беженкам сложно и страшно, потому что они не могут обратиться за помощью в правоохранительные органы, если у них есть проблемы с документами. Silsila в Кыргызстане Журналистка «Клоопа» спросила Манижу о том, будет ли приложение SILSILA работать в странах Центральной Азии, как сообщалось ранее. Певица ответила, что разработчики сейчас работают над этим. Усманова добавила, что приложение в Центральной Азии начнет работать через три месяца в тестовом режиме. Полностью его запустят, примерно, через полгода. Манижа о похищении женщин На пресс-конференции журналисты спросили, как певица относится к похищению девушек для принудительного вступления в брак. Манижа твердо заявила, что она против этого «обычая». Певица рассказала, что они с мамой узнали о практике похищения женщин для принуждения к браку только по приезду в Кыргызстан. По её словам, она разозлилась, потому что это «ужасно несправедливо». Усманова также раскритиковала похищение девушек. «Мы были в шоке, когда узнали про “ала-качуу”. Я думала, это локальные моменты, когда в Москве мужчины-кыргызы избивают своих женщин или групповое изнасилование устраивают из-за того, что она как-то по-другому себя повела или стала встречаться с человеком другой национальности. Это же страшно. Это экзекуцию устраивают. Я думала, это единичные случаи […] Я считаю, что надо начинать с воспитания мальчиков. Это огромный провал», — заявила со-учредительница фонда. Кто такая Манижа? Манижа Сангин — независимая музыкантка, которая не только транслирует в своем творчестве проблемы общества, но и принимает активное участие в общественной деятельности. В декабре 2020 года она стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Манижа — певица, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Она заняла девятое место с песней Russian Woman. Манижа на «Евровидении». После ее выдвижения на конкурс в интернете стали появляться ксенофобные комментарии о певице и ее происхождении. Она родилась в Душанбе в 1991 году, спустя три года семья переехала в Москву из-за гражданской войны в Таджикистане. В своем творчестве она рассказывает о том, с какими трудностями приходится сталкиваться беженцам и мигрантам. Также певица является сторонницей феминизма и бодипозитива. Она принимала активное участие в кампании против домашнего насилия в России. В 2019 году Сангин запустила приложение для мобильных телефонов SILSILA, которым могут воспользоваться женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Она также выпустила клип «Мама», призванный привлечь внимание к проблеме, в котором привела статистику смертей женщин от домашнего насилия в России. Читать еще: Манифест Манижи. На Евровидение от России едет певица родом из Таджикистана с феминистским хитом. Российские ксенофобы и сексисты в ужасе

