Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 8 декабря сообщила, что начальник Чолпон-Атинской районной электростанции (РЭС) организовал майнинг-ферму по добыче криптовалюты. По данным ГКНБ, начальник РЭС подключил майнинг-ферму у себя дома в обход электросчетчика из-за чего происходили хищения электроэнергии. Майнинг ферма. Фото: ГКНБ «Задержанный на протяжении длительного периода работал в Чолпон-Атинском РЭС на различных должностях. Работая в энергосистеме, последний, несмотря на вызванный циклом маловодия энергетического кризиса в стране, используя свое должностное положение занимался хищением электроэнергии, тем самым нанося ущерб энергетической безопасности Кыргызстана», — сообщили в ГКНБ. Следствие по делу и оценка объема ущерба продолжается. ГКНБ уже давно борется с майнинг-фермами. В июле 2021 года они заявили, что фермы по добыче криптовалюты потребляют большой объем электроэнергии. И с их увеличением растет потребление электроэнергии, «что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране». Тогда в ведомстве добавили, что в апреле 2019 года «Национальная энергетическая холдинговая компания» выпустила приказ, которым ввела временный запрет на выдачу техусловий для майнинга. «Несмотря на это, майнинг-фермы продолжают подпольно осуществлять свою деятельность, когда как идет нехватка электроэнергии целому населению страны», — добавили в ГКНБ.

