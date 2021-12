Художественный фильм кыргызстанского режиссера Артыкпая Суйундукова «Шамбала» попал в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук (AMPAS). Об этом сообщила съемочная группа проекта на его странице в фейсбуке. Фильм вошел в лонг-лист на премию в категории «Лучший иностранный фильм». Отмечается, что голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнется 10 декабря и продлится до 15 декабря. О чем фильм? Кинофильм «Шамбала» был снят по повести Чингиза Айтматова «Ак кеме» («Белый пароход») в 2020 году. В том же году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае. На мероприятии присутствовали заместитель главы кабмина Жылдыз Бакашова, министр культуры Кайрат Иманалиев и творческая группа. Жылдыз Бакашова отметила, что «Шамбала» — это результат многолетнего опыта режиссера. «В этом фильме мы говорим о наивности и чистоте человека, а желание Айтматова отдавать реализовалось в еще одном отражении. Фильм — результат многолетнего опыта режиссера. Возможно, Артыкпай Суюндуков мечтал в таком же возрасте, как и ребенок в «Шамбале», и захотел снять этот фильм. Его мечта осуществилась», — сказала Бакашова на открытии премьеры фильма. Режиссер фильма, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суюндуков сказал, что брал разрешение и благословение на съемку фильма у автора оригинальной повести Чингиза Айтматова. «Чтобы снять этот фильм, мы получили разрешение от Айтматова еще при его жизни и поговорили с ним. Я объяснил, что хочу снять фильм по другому. Автор благословил съемки фильма», — сообщил Суйундуков. Оператор Болсунбек Таалайбек на своей странице в фейсбуке поделился своим мнением о фильме: по его словам, режиссер смог сделать акцент на очень важных вещах, не размениваясь на «мелочи жизни». «Большинство переживали, сможет ли фильм стать таким же, как “Ак кеме»*. Кинолента “Ак кеме” оставила после себя непреодолимый барьер: “Будь, как я, или не будь совсем”. Все были в ожидании, сможет ли преодолеть фильм установленный барьер. Но для творческого человека это ничего не значит. Артык агай говорил, что думал много лет [над темой], его надежды полностью оправдались. Очень точно были переданы место ребенка в этой жизни, его переживания, его цели и их несоответствие этой действительности. Агай действительно великий человек», — написал Болсунбек Таалайбек. * «Ак кеме» — фильм режиссера Болотбека Шамшиева по мотивам одноименной повести писателя Чингиза Айтматова, снятый в 1974 году. Лента вышла на экраны в 1976 году и завоевала главный приз IX Всесоюзного кинофестиваля во Фрунзе. «Ак кеме» стал одной из классических кинокартин, входящих в «золотой фонд» кыргызского кино. Фильм Суюндукова уже получил премию «Ника» 2020 в конце апреля как лучший фильм в странах Балтии, Грузии и СНГ.

