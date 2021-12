Фото: ООН Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен в своем твиттере сообщила, что кыргызстанка Мария Колесникова, которая возглавляет экодвижение MoveGreen, получила премию «Чемпион мира 2021». «Мария Колесникова из MoveGreen, продемонстрировала важность науки и данных для улучшения качества жизни человека. Как показала Мария, все мы должны сыграть свою роль в решении проблемы охраны окружающей среды», — написала Андерсен. На сайте ООН говорится, что Колесникова получила награду в категории «Видение предпринимателя». «Под руководством Колесниковой MoveGreen разработала приложение под названием AQ.kg, которое каждые 20 минут собирает данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе, включая [частицы] PM2,5, PM10 и диоксид азота, из двух крупнейших городов Кыргызстана, Бишкека и Оша», — говорится в сообщении. Мария Колесникова — известная в Кыргызстане активистка, которая продвигает защиту окружающей среды. Она также не раз проводила мирные акции, чтобы обратить внимание властей на загрязнение атмосферы в Бишкеке.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!