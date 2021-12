Пресс-служба Счетной палаты 8 декабря сообщила, что ведомство провело аудит средств, которые в Кыргызстане выделили из бюджета и получили от доноров на борьбу с COVID-19. Аудит выявил ряд нарушений на миллионы сомов в 2020 году. Так, согласно данным палаты, из госбюджета в прошлом году ведомствам, которые боролись с коронавирусом, выделили 5,5 млрд сомов. Эти деньги распределили на 13 госорганов. «При этом кассовые расходы [согласно документам] по этим средствам составили общую сумму — 4,7 млрд сомов», — отметили в палате. Читать по теме: Как Кыргызстан опоздал с реакцией на коронавирус. Анализ госзакупок за 2020 год Деньги, как отметили в ведомстве, в основном направили на выплату компенсации работникам госорганов, которые боролись с COVID-19. Также средства направили на обеспечение питанием медработников, находящихся в обсервации, пациентов с коронавирусом и обеспечение медикаментами. Аудит Счетной палаты показал целый ряд финансовых нарушений. По их данным, 2 млн 155 тысяч сомов, которые были получены от организаций на борьбу с пандемией, неправильно начислили на спецсчет Минздрава. Кроме этого, с депозитного счета Минздрава с дополнительных зарплат не удержали страховые взносы на 508 тысяч сомов. Читать еще: «Кто вы такие, чтобы нас проверять?» Данные о гумпомощи в Кыргызстане скрывают не только власти, но и доноры Также выяснилось, что эпидемиологический фонд Минздрава совершил госзакупки медикаментов на 217 млн 369 тысяч сомов с нарушением закона «О госзакупках». Материалы аудита Счетная палата уже направила в прокуратуру для оценки. Нарушения выявили и при покупке медоборудования на сумму $152 тысячи через Исламский банк развития — не были уплачены таможенные платежи. Еще одно нарушение выявили в управлении МЧС по Бишкеку: тут нашли излишки товаров на 137 тысяч сомов и задолженность за 2020 год на 4 млн 645 тысяч сомов, которая связана с «питанием». Кроме этого Счетная палата выявила разные нарушения при расходах 51 млн 720 тысяч сомов. В их числе оказались: необоснованные выплаты заработной платы — 1 млн 827 тысяч сомов;

завышение объемов стоимости работ – 81 тысяч сомов;

нецелевое использование средств – 45 млн 167 тысяч сомов;

сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская; задолженность – 4 645 сомов;

резервы и потери бюджета — 898 тысяч сомов;

нерационально использованные средства – 227 521 тысяча сомов. Читать по теме: Молчание Минздрава. Гумпомощь для борьбы с COVID-19 пылится на складах и не доходит до больниц Кыргызстана

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!