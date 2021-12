Нацэнергохолдинг сообщил, что кыргызская сторона в летний период сбросила дополнительный объем воды из Токтогульского водохранилища в рамках достигнутых договорённостей. Ранее на сайте премьер-министра Казахстана, в пресс-релизе по итогам встречи с главой кабмина Акылбеком Жапаровым, говорилось о том, что в летний период Кыргызстан дополнительно сбросил воду для нужд казахстанских фермеров. При этом пресс-служба кабмина Кыргызстана, в своем пресс-релизе об итогах рабочей поездки Жапарова в Казахстан, информацию о сбросе воды из водохранилища не указала. Акылбек Жапаров и Аскар Мамин. Фото: пресс-служба кабмина Что говорит Нацэнергохолдинг? Как пояснили в Нацэнергохолдинге, Кыргызстан осуществил сброс воды рамках обмена электроэнергией с Казахстаном, который заключили в марте этого года. Летом кыргызская сторона предоставила воду, а в ответ получила электроэнергию для успешного прохождения осенне-зимнего периода. При этом в компании не указали сколько воды сбросили соседней стране. В Нацэнергохолдинге напомнили, что всего в рамках этих договорённостей Казахстан поставит электроэнергию в объеме 900 млн кВт⋅ч,которые Кыргызстан будет возвращать до 2023 года по 300 млн кВт⋅ч ежегодно с июня по август. Токтогульское водохранилище ГЭС Фото: Ислам Розиев / «Клооп» «По состоянию на 8 декабря 2021 года в рамках взаимных поставок электроэнергии из энергосистемы Казахстана получено 616,4 млн кВт⋅ч электроэнергии», — сообщили в Нацэнергохолдинге. Запись на сайте казахского премьера 7 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что в поливной сезон Кыргызстан сбросил Казахстану дополнительный объем воды из Токтогульского водохранилища. «Глава правительства [Казахстана] дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в водно-энергетической сфере, в том числе совместному принятию оперативных мер по регулированию водных ресурсов трансграничных рек Сырдарья, Шу и Талас. Отмечено, что осуществление кыргызской стороной дополнительного сброса воды из Токтогульского водохранилища позволило обеспечить потребности аграриев южных регионов Казахстана в поливной воде в условиях маловодия», — говорится в сообщении. Однако, Мамин не уточнил объем воды, сброшенной в Казахстан из Токтогульского водохранилища Кыргызстана. Кыргызская и казахская делегации на встрече. Фото: пресс-служба кабмина Однако в июне этого года министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщило, что договорилось с Кыргызстаном о дополнительном сбросе 330 млн кубометров воды на пике вегетации (июнь-август) из Токтогульского водохранилища. Читать по теме: Кыргызстан отдаст Казахстану и Узбекистану более 900 млн кубометров воды из Токтогульского водохранилища Энергокризис в Кыргызстане Кыргызстан в 2021 году столкнулся с самым масштабным энергокризисом за последние годы. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище — главном источнике электроэнергии в стране — наблюдается низкий уровень воды. На 8 декабря уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 10,8 млрд кубометров. Это самый низкий показатель за последние годы. Читать по теме: Минэнерго: Весной объём воды в «Токтогулке» снизится до 7 млрд кубометров В условиях энергокризиса власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Так страна путем обмена получает электроэнергию из Казахстана и Узбекистана, а также импортирует электричество из Туркменистана. Кроме того, власти сообщали, что ведут переговоры о поставках электроэнергии из России. Кроме того, энергокомпании вводят лимиты на мощность потребляемого электричества и проводят рейды среди абонентов, а в некоторых районах даже пломбируют электрообогреватели. Также энергетики периодически выступают с призывами «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

