Активистку Айсулуу Кудайбердиеву 8 декабря допросили в Госкомитете нацбезопасности. Об этом она сообщила в интервью ИА 24.kg. Айсулуу Кудайбердиева — сторонница и помощница политика Равшана Джеенбекова. Кроме этого она не раз выходила на мирные митинги #REакция против коррупции и криминала во власти. По какому делу ее вызвали на допрос она не сообщила, так как дала подписку о неразглашении. 7 декабря активистка на своей странице в фейсбуке сообщила, что её вызвали на допрос в качестве свидетеля в главное управление ГКНБ. Однако, по словам Кудайбердиевой, вопросы касались той же темы, о которой говорили на первом допросе в конце сентября этого года. Тогда её допросили и провели обыск у неё дома, но также не сообщалось по какому делу активистку вызвали на допрос. «Отказалась отвечать на вопросы, потому что все ответы могут использоваться против меня. Как человек, получающий степень магистра в праве и демократизации, могу полагать, что это обычные приемы давления на активистов и свободу слова через косвенные механизмы. Это моя оппозиционная деятельность в социальных сетях, также помощь по всем вопросам Равшану Джеенбекову», — рассказала активистка журналистам. В пресс-центре ГКНБ «Клоопу» пока не прокомментировали допрос активистки.

