Депутаты Жогорку Кенеша отказались дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. Ранее генпрокурор Курманкул Зулушев направил в парламент представление о даче согласия на привлечение депутатов к уголовной ответственности этих депутатов и еще одного их коллегу, Бакыта Жетигенова. Все трое сейчас находятся под стражей в СИЗО ГКНБ. Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров и Бакыт Жетигенов. Решение об отказе нардепы приняли на заседании 8 декабря, рассмотрев заключение спецкомиссии. Комиссия рассмотрела вопрос трёх депутатов и пришла к выводу, что их держат под стражей незаконно. На заседании депутат Канат Исаев зачитал заключение спецкомисии. В ней говорится, что в материалах делах обвинения в отношении Жээнбекова не подкреплены доказательствами, а основаны на показаниях нардепов Исхака Пирматова, Таланта Узакбаева и Алмаза Батырбекова, которые они дали в ИВС ГКНБ. «Также они [депутаты] согласились сотрудничать со следствием. В действительности, эти обстоятельства дают полное основание рассматривать их показания с особой осторожностью [подозрением]», — сказал Исаев. К такому же выводу спецкомиссия пришла и в отношении Зулпукарова. Там отметили, что обвинения в отношении депутата не подкреплены доказательствами и сообщили, что они основаны на показаниях депутатов, которые они дали в ИВС ГКНБ. «Депутат Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров были арестованы без согласия большинства членов парламента, как того требует Конституция. Поэтому они должны быть освобождены. Комиссия решила, что представление Генпрокуратуры по даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности депутатов не обосновано», — сказал Исаев. По словам Исаева, спецкомиссия не смогла рассмотреть вопрос Бакыта Жетигенова из-за того, что адвокаты нардепа не пришли на заседание комиссии. В итоге парламентарии решили, что спецкомиссия соберётся 8 декабря и рассмотрит вопрос Жетигенова после обеда. Своё заключение в отношении нардепа комиссия должна вынести на рассмотрении парламента после обеда 8 декабря. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что если парламент откажет в привлечении к уголовной ответственности депутатов Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова, это станет основанием для их освобождения. В надзорном органе добавили, что уголовные дела нардепов будут приостановлены до окончания срока их полномочий. Асылбека Жээнбекова, брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова, и Торобая Зулпукарова задержали 31 мая. Оба политика подозреваются в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке рудника Кумтор. По решению Первомайского районного суда Бишкека, они будут находиться под стражей до 30 января 2022 года. Бакыта Жетигенова задержали 26 ноября в числе 15 человек, которых заподозрили в подготовке к «насильственному захвату власти». На следующий день Первомайский райсуд водворил его в СИЗО ГКНБ до 26 января 2022 года.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!