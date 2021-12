Депутат шестого созыва Асылбек Жээнбеков, брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова, заполнил декларации за 2019-2020 годы. По итогам двух лет он заработал 4 736 675 сомов. За 2019 год он заработал 2 616 977 сомов. В разделе недвижимости он задекларировал дом на участке площадью в 1500 квадратных метров, есть также два участка со строениями — площадью в 3500 и 9700 квадратных метров. В доверительное управление переданы компании «Алтын-Кол» (с долей Жээнбекова более 91%), Айдарова Г.К и «Бий-Мырза» (с долей в 100%). Политик владеет лошадьми на сумму в 650 000 сомов, мелким рогатым скотом на 500 000 сомов и крупным рогатым скотом на 950 000 сомов. Задекларировал Жээнбеков и пчел — на 550 000 сомов. Среди задекларированного политиком имущество фото, видео и аудиотехника, мебель, ковры и предметы искусства. Например, произведений искусства у него на 150 000 сомов, а ковров — на 145 000. Есть у политика и акции на 210 000 сомов. Кроме того, в декларации за 2019 год политик упомянул имущество близких родственников. Это доход в 350 000 сомов, дом, два участка — все без указания площади. А также ковры, драгоценности — в 480 000 сомов, и «Тойота Ландкрузер» за 1 768 000 сомов. В 2020 году доход Жээнбекова достиг 2 119 698 сомов. Недвижимое имущество и компании остались те же. Лошадей стало больше — достигло суммы в 1 250 000 сомов. Сумма мелкого рогатого скота не изменилась, как и крупного рогатого скота и пчел. Раздел близких родственников был заполнен аналогично прошлой декларации. Асылбек Жээнбеков — депутат четвертого, пятого и шестого созывов. Всегда от СДПК, пока она не распалась из-за конфликта бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его преемника Сооронбая Жээнбекова. На выборах 2020 года Асылбек Жээнбеков баллотировался от партии «Биримдик», которая слыла пропрезидентской. Она прошла в парламент, что стало одной из причин протеста, после которых результаты выборов аннулировали, а Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

