Партнерский материал с проектом USAID «Жигердуу жарандар», реализуемым FHI 360 В Кыргызстане работают около 17 кризисных центров, которые каждый день помогают сотням женщин, пострадавших от насилия. В этих местах пострадавшим от домашнего насилия оказывают психологическую, врачебную и юридическую помощь — помогают заполнять документы, сопровождают в залах суда. Также в кризисных центрах дают временное убежище. В них работают люди, которые могут помочь женщинам выйти из абьюзивных отношений, не испытывая за это вину и стыд. Мы собрали пять фактов про кризисные центры в Кыргызстане, а также интерактивную карту с их расположением Факт 1 Первый кризисный центр появился в Кыргызстане в 1997 году В 1997 году в Кыргызстане впервые был открыт кризисный центр «Умут», который стал первым и в Центральной Азии. С тех пор в Кыргызстане открылись множество других центров, которые в 2001 году объединились в ассоциацию. Факт 2 Кризисные центры помогают бесплатно В кризисных центрах людям оказывают помощь и предоставляют убежище бесплатно. Кризисные центры оказывают помощь людям во всех областях Кыргызстана. Работа центров очень важна в борьбе с насилием в стране. Факт 3 Ежегодно кризисные центры помогают тысячам женщин В 2019 году в кризисные центры обратилось около 6,7 тысяч человек, из которых 90% составляли женщины. А в 2020 году число обратившихся сильно увеличилось — стало более 9,6 тысяч, из которых большинство были женщины. Чаще всего за помощью обращаются те, кто пострадал от домашнего насилия. Факт 4 В кризисные центры обращаются и мужчины В 2020 году из 9,6 тысяч человек около 1,3 тысяч были мужчины. Чаще всего им было от 18 до 40 лет. В кризисных центрах мужчины могут пройти коррекционную программу для виновников насилия. Это не насильственное изменение поведения, а просвещение человека и психотерапия. Факт 5 В 2021 году был открыт первый государственный кризисный центр

Ранее в Кыргызстане работали только неправительственные кризисные центры, которым государство особо не помогало. Но в 2021 году в Бишкеке открылся первый муниципальный кризисный центр «Аялзат», где женщины могут получить помощь специалистов. Также в «Аялзате» есть убежище на 60 мест для женщин с детьми. Настоящий материал подготовлен при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар» в рамках кампании «16 дней активизма против гендерного насилия». Kloop.kg несет ответственность за содержание данного материала, которое не обязательно отражает позицию USAID, правительства США или FHI 360. Автор: Айзирек Иманалиева Заглавная иллюстрация: Назерке Турсынхан

