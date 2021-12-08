Факт 1

Первый кризисный центр появился в Кыргызстане в 1997 году

В 1997 году в Кыргызстане впервые был открыт кризисный центр «Умут», который стал первым и в Центральной Азии. С тех пор в Кыргызстане открылись множество других центров, которые в 2001 году объединились в ассоциацию.

Факт 2

Кризисные центры помогают бесплатно

В кризисных центрах людям оказывают помощь и предоставляют убежище бесплатно. Кризисные центры оказывают помощь людям во всех областях Кыргызстана. Работа центров очень важна в борьбе с насилием в стране.

Факт 3

Ежегодно кризисные центры помогают тысячам женщин

В 2019 году в кризисные центры обратилось около 6,7 тысяч человек, из которых 90% составляли женщины. А в 2020 году число обратившихся сильно увеличилось — стало более 9,6 тысяч, из которых большинство были женщины. Чаще всего за помощью обращаются те, кто пострадал от домашнего насилия.

Факт 4

В кризисные центры обращаются и мужчины

В 2020 году из 9,6 тысяч человек около 1,3 тысяч были мужчины. Чаще всего им было от 18 до 40 лет. В кризисных центрах мужчины могут пройти коррекционную программу для виновников насилия. Это не насильственное изменение поведения, а просвещение человека и психотерапия.

Факт 5

В 2021 году был открыт первый государственный кризисный центр



Ранее в Кыргызстане работали только неправительственные кризисные центры, которым государство особо не помогало. Но в 2021 году в Бишкеке открылся первый муниципальный кризисный центр «Аялзат», где женщины могут получить помощь специалистов. Также в «Аялзате» есть убежище на 60 мест для женщин с детьми.

Настоящий материал подготовлен при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар» в рамках кампании «16 дней активизма против гендерного насилия». Kloop.kg несет ответственность за содержание данного материала, которое не обязательно отражает позицию USAID, правительства США или FHI 360.