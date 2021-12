Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 8 декабря подписал указ, согласно которому кабинету министров поручено передать в ведение МВД ряд функций для эффективной организации дорожного движения. Согласно указу, МВД передадут функции регистрации: авто и прицепов к ним;

спецтехнологических машин;

водителей, включая проведение и приема экзаменов на право управления авто. Планируется, что МВД получит также функцию выдачи водительских прав и удостоверений тракториста-машиниста. Кроме этого, МВД сможет заниматься и лицензированием автошкол. В указе также отмечается, что для того, чтобы упорядочить работу по перевозке пассажиров, введут лицензирование пассажироперевозок для легковушек. За это также будет отвечать МВД. Согласно документу, кабмину поручено решить вопрос по увеличению количества сотрудников ГУОБДД и выделить дополнительные средства, для улучшения технической базы управления. Вместе с этим госучреждение «Унаа», которое работает при Минцифровом развитии, передадут в ведение МВД. Кроме «Унаа», в ведение МВД передадут подразделения Департамента автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, которые контролируют пассажироперевозки. Для выполнения указа кабмину поручили внести в парламент проекты законов для изменения структур ведомств.

