Согласно декларации о доходах, за 2019 год депутат шестого созыва Каныбек Иманалиев заработал 2 160 298 сомов. Политик задекларировал квартиру в 61 квадратный метр, мебель, бытовую технику и скот. Мелкого рогатого скота у Иманалиева на 650 000 сомов, крупного — на 350 000, а лошадей — на 700 000 сомов. В 2020 году политик заработал 2 501 138 сомов. Также задекларированы были квартира, техника и тот же скот. Таким образом, за два года Иманалиев заработал 4 661 436 сомов. Каныбек Иманалиев — публицист и депутат четырех созывов. Он был депутатом второго, третьего, пятого и шестого созывов. В пятый попал от «Ар-Намыса» Феликса Кулова, а в шестой — от «Ата-Мекена» Омурбека Текебаева. Не раз участвовал в различных маршах и мирных митингах, демонстрировал отличное от большинства мнение в парламенте, голосовал против спорных законопроектов. На последних выборах был замечен за заседании партии «Мекеним Кыргызстан», в состав которой, однако, не вошел. Посещал марши против изменения Конституции. Выступил в защиту «Азаттыка», когда Садыр Жапаров заявил, что издание «искажает смысл его слов». А еще Иманалиев заявлял, что на него очень сложно найти уголовное дело. В 2019 году Иманалиев публично поссорился с пресс-секретарем премьер-министра Адилетом Султаналиевым и того уволили. Каныбек Иманалиев обвинил правительство в копипасте казахских постановлений. Султаналиев оппонировал ему и использовал цитату-мем самого депутата про крокодилов в реке Нарын. Это не понравилось главе пресс-службы парламента Ибраиму Нуракун уулу — он посчитал ее неуместной. Он обвинил Султаналиева в унижении достоинства депутата Иманалиева.

