Активистка Алтын Капалова проиграла суд по делу о смене отчества на матчество своим детям, но намерена судиться дальше. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке. Алтын Капалова с детьми. Фото с её страницы на фейсбуке Капалова заявила, что судебное заседание прошло без её участия. Ни она, ни её адвокатка на заседании не присутствовали. «Пока я делала выставку “Стена: женщины и справедливость” о произволе правоохранительных органов и судов в КР, прошло судебное заседание без меня и моей адвокатки», – написала Капалова. Информацию также подтвердили в пресс-службе Бишкекского горсуда. По данным ведомства, суд состоялся 16 ноября. Суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда без изменений и отклонил жалобу Капаловой. Сама активистка заявила, что намерена подать жалобу в Верховный суд. «Как вообще такое возможно? Мы оповестили суд, что меня не будет в городе, но он прошёл втихаря. […] Что с вами не так? У меня дети. У них нет отца. У них есть я. У меня есть имя и у меня есть конституционные права, которые выше ваших патриархальных законов. Сделайте уже шаг в сторону гендерного равенства», – сообщила активистка. Дело Капаловой Октябрьский райсуд Бишкека 25 августа аннулировал решение о смене отчества на матчество детям писательницы Алтын Капаловой. Суд решил оставить детям отчество. Алтын Капалова воспитывает детей самостоятельно, без помощи второго биологического родителя. Ей не выплачивали алименты и не помогали в воспитании детей. Она оформила трех своих детей на свои имя и фамилию и дала им вместо отчества матчество, за что с января с ней судилась ГРС. Госслужба требовала не только отменить матчество, но и взыскать с нее госпошлину. Государственная служба настаивала, что дав детям матчество, Капалова нарушила закон «Об актах гражданского состояния», где указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери. То есть использовать можно имя любого родственника-мужчины, но не матери, которая родила детей и занимается воспитанием. После аннулирования матчества писательница написала пост в фейсбуке о патриархальном государстве, возведении имени матери в документах в ранг преступления и нарушении ее конституционных прав. По теме: Одним постом: Государство решило, что имя матери в документах детей – это преступление

