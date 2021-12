Суд Узгенского района Ошской области приговорил 15-летнего подростка к 4,5 годам лишения свободы. Его обвиняли в избиении и убийстве трехлетнего ребенка. Приговор опубликован на сайте Верховного суда. Преступление было совершено 17 января текущего года. Тело мальчика было найдено в тот же день в поле близ села Кара-Дарыя. ОВД Узгенского района начало следственные мероприятия в ходе, которых был задержан ученик 9 класса. В своих показаниях подозреваемый рассказал, что « убил его, так как он его обматерил». На судебном заседании обвиняемый признал вину. По его словам, в тот день погибший пришел поиграть с его сестренкой. Когда подсудимый стал выходить из дома, ребенок не хотел его отпускать и последовал за ним, несмотря на то, что подросток просил его остаться. «[Подсудимый] сказал, что идет на поле, но ребенок все равно последовал за ним. Когда он дошел до поля, он пнул ребенка и сказал ему, что там есть собаки. Но мальчик стал материть его. Когда он снова его пнул, ребенок упал, а дальше он сам не понял, как ударил его камнем в голову. Испугавшись содеянного, он ушел с места преступления», — говорится из показаний обвиняемого в приговоре. Когда подсудимый пришел домой, родственники мальчика попросили его помочь с поисками. Подросток нашел ребенка и отнес его бабушке. Затем мальчика доставили в больницу. По словам обвиняемого, мальчик на тот момент был еще жив.

Бабушка мальчика рассказала, что на лице его внука были заметны «синяки, лицо было разодранным, а лицо опухшим». По прибытию в больницу выяснилось, что ребенок скончался. Через месяц милиция задержала подозреваемого и взяла его под стражу. Ему тогда было 14 лет. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», но позже статья была смягчена. Суд признал подростка виновным в «причинении тяжких телесных повреждений».

