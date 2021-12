Депутат Шайлообек Атазов сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил, что сотрудники прокуратуры Оша используют свои полномочия и пытаются повлиять на итоги выборов по Толойконскому одномандатному избирательному округу № 8. Атазов не хочет признавать итоги выборов — в этом округе победил не он, а его соперник Нурбек Алимбеков. Атазов считает, что прокуроры препятствуют передаче дела о нарушениях в ходе агитационной кампании, а прокуратура Оша работала «в пользу одного кандидата». «Родственник Нурбека Алимбекова был пойман в момент раздачи денег. Ему даже зачитали обвинения. А заместитель прокурора Куттуек Токтосунов дает поручение скрыть дело. Теперь дело не передают в суд. Можно из этого сделать вывод, что прокуратура Оша работала в пользу одного кандидата?» — возмутился Атазов. Атазов отметил, что если бы в его округе баллотировались Камчыбек Ташиев или Адахан Мадумаров, то он бы их пропустил. Он утверждает, что его оппоненты — видимо имея в виду Нурбека Алимбекова — это люди, которые «грабили народ, подписывали коррупционные договоры и поддерживали продажу государственных объектов». Депутат обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой проверить деятельность и доходы своих оппонентов. Он также отметил, что будет защищать права своих 17 тыс. избирателей. «Как они разбогатели, что сегодня подкупают, применяют административный ресурс? Как понять, что сотрудники прокуратуры угрожают действующему депутату? Своими звонками и угрозами вы меня не напугаете. За меня проголосовали 17 тысяч избирателей. Без подкупа поддержали меня. Народ должен выйти на улицы, чтобы защитить свои права», — сказал Шайлообек Атазов. Конфликт Атазова и Алимбекова Шайлообек Атазов на пресс-конференции 29 ноября обвинил Нурбека Алимбекова и его сторонников в использовании админресурса и подкупе голосов. Аналогичные заявления депутат сделал на заседании Жогорку Кенеша 1 декабря. Он потребовал пригласить на палату членов Центризбиркома для того, чтобы выяснить, как они реагируют на подобные нарушения. «На участках был подкуп избирателей. Рядом с участками были здания, где раздавались деньги. Их не то что пакетами, а целыми сумками раздавали. Почему это не видели правоохранители — ГКНБ и милиция?» — сказал Шайлообек Атазов. За это штаб политика Нурбека Алимбекова подал в суд на депутата Шайлообека Атазова. Они оба баллотировались в Толойконском округе № 8 в качестве кандидатов-одномандатников. По предварительным итогам выборов, Алимбеков пришел в гонке первым, набрав 40,96% голосов избирателей. Атазов же занял второе место. Он не признал итоги выборов. Глава избирательного штаба Алимбекова Нурлан Орозбаев считает, что Атазов опорочил честь и достоинство победителя политической гонки. «Мы агитировали в рамках закона. Шайлообек Атазов же очерняет нас и озвучивает клевету. Он устраивает пресс-конференции, где рассказывает о незаконности выборов. Врет, что наш штаб раздавал людям чемоданы с деньгами. Мы вынуждены были дать ответ. Пришлось обратиться в суд», — сказал Нурлан Орозбаев. Кто такие Нурбек Алимбеков и Шайлообек Атазов? Атазов на митинге за Матраимова Алимбеков был в шестом созыве депутатом фракции «Кыргызстан». А в пятый созыв попал от «Республики». До этого был депутатом БГК, а до политики два года руководил «Папан Курулуш». Шайлообек Атазов стал депутатом Жогорку Кенеша только 7 марта 2021 года. Он пришел по списку партии «Ата-Мекен». Однако на парламентских выборах в 2020 году он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Атазов возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях. Он также защищал признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райыма Матраимова в парламенте, призывая дать тому должность в правительстве.

