Подозреваемый в распространении радикальных идей «учитель арабского языка». Фото: пресс-служба ГКНБ ГКНБ 6 декабря задержал мужчину, которого подозревают в распространении идеологии религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в Кыргызстане и ряде стран мира. По версии ГКНБ, 24-летний член экстремистской организации М.А под предлогом курсов арабского языка обучал идеологии запрещенной организации подростков от 10 до 17 лет. Мальчики были из разных регионов страны, большинство из них являются детьми мигрантов. «Обучение идеологии экстремистской организации “Хизб ут-Тахрир” велось с помощью мобильных приложений и мобильного телефона. Около десяти электронных книг экстремистской организации были распространены на смартфоны подростков», — говорится в сообщении ведомства. После проведения следственных мероприятий подростки были переданы родственникам, а подозреваемый водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается. Кроме этого, спецслужба провела обыск в доме подозреваемого. Там были обнаружены религиозная литература, рефераты, электронные книги и 9 мобильных телефонов. По информации ГКНБ, он был «масулом» — руководителем по области, который подбирал и назначал других руководителей в экстремистской сети. Материалы, найденные во время обыска. Фото: пресс-служба ГКНБ Еще у одного 27-летнего члена организации Т.у.Б дома и на работе были найдены ноутбук, четыре флешки, брошюра с проектом Конституции теократического государства «Халифат» и ежедневник. Ранее, 7 октября ГКНБ задержал шестерых членов религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» в городе Кызыл-Кия. Было установлено, что они каждый месяц устраивали собрания, проводили обучение с целью распространения экстремистской идеологии. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислам» (с арабского «Исламская партия освобождения» — ред.) — запрещенная неофундаменталистская религиозная экстремистская организация, цель которой — создание халифата и восстановление «справедливости» на основе исламского шариата. В 2003 году вышеуказанная организация была признана экстремистской организацией постановлением Жогорку Кенеша, а ее деятельность была запрещена на территории Кыргызстана.

