В Бишкекском горсуде 8 декабря состоялось первое полноценное заседание, на котором рассматривали апелляцию сторон по делу о похищении Айзады Канатбековой. Девушку похитили шесть человек для принудительного вступления в брак. Один из похитителей — Замирбек Тенизбаев — изнасиловал Канатбекову, а затем ее убил. После этого он покончил с собой. Остальных похитителей приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы. Однако обвиняемые не согласились с приговором и обжаловали его. Они просят пересмотреть решение первой инстанции. Потерпевшая сторона же, которой выступает мать погибшей Назгуль Шакенова, просит изменить приговор в части возмещения суммы морального и материального ущерба. По решению первой инстанции, все пять обвиняемых должны были выплатить всего 100 тысяч сомов. Потерпевшая сторона не согласна с этим, и просит суд взыскать с каждого подсудимого по 100 тысяч сомов. Заседание в Бишкекском горсуде 8 декабря. Фото: «Клооп» Версия следствия По версии следствия, все участники похищения встретились ранним утром в кафе на пересечении улиц Рыскулова и Кулиева. Там они за завтраком якобы обсудили свои планы по похищению Канатбековой «для Тенизбаева». Разделившись на две машины, они приехали к кафе «Фаиза» по улице Медерова, и поджидали Канатбекову на парковке. Когда девушка переходила дорогу, Тенизбаев вышел к ней навстречу и начал тянуть за руки к машине. К нему на подмогу подбежал Орозбек Нурумбетов — один из подсудимых — схватил девушку и насильно посадил ее на заднее сиденье. Другой подсудимый — Сыймык Молдосариев — открыл им дверь машины. После этого обе машины направились вниз по Горького. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Черный список KG 🇰🇬 ❌ (@black_list.kg) Не доезжая до жилмассива Ак-Орго, Нурумбетов пересел во вторую машину, оставив девушку наедине с Тенизбаевым. «В момент похищения подозреваемые Рысбай уулу, Токон уулу и Раманкулов, которые слышали ранее об этом преступлении, сделали вид, что не видели ничего. Они ехали вслед машины Тенизбаева, не остановили преступление, и в конце концов скрылись с места происшествия», — заявила государственный обвинитель ещё на заседаниях первой инстанции*. *В Бишкекском горсуде 8 декабря гособвинитель не зачитал версию следствия. О том, как проходили заседания в первой инстанции суда, можно прочитать здесь. Что было на этом заседании? В начале заседания один из адвокатов потерпевшей стороны попросил судебную коллегию разрешить фото‑ и видеосъёмку заседания из-за резонансности рассматриваемого дела. Ни адвокаты, ни сами подсудимые не были против, однако суд отказал. Вести съемку было запрещено и на заседаниях первой инстанции. Договоренность В начале заседания адвокат Молдосариева, попросил суд прикрепить к материалам дела документ о достигнутой договоренности между его подзащитным и Назгуль Шакеновой. По словам адвоката потерпевшей стороны Нурбека Токтакунова, родственники Молдосариева после решения первой инстанции связались с Шакеновой, «принесли извинения» и «выразили готовность компенсировать моральный ущерб». Нурбек Токтакунов. Фото: «Клооп» «Мы исходили [когда договоривались] из её [Назгуль Шакеновой] настроения и пожелания […] Исходя из роли Молдосариева, по материалам дела видно, что он по-настоящему не отдавал себе отчет во всем этом. Судебно-медицинская экспертиза говорит, что он не может до конца отдавать отчет своим действиям* и он находился под контролем вот этой банды [остальных подсудимых]. Видно, что он попал под моральное влияние этой банды. Они [остальные подсудимые] за счёт него расплачивались в столовых, забирали у него телефон […] Назгуль [Шакенова] просто по-человечески к этому отнеслась, пошла к нему навстречу. Теперь у нас с адвокатом Молдосариева общая позиция по отношению к нему. Он [адвокат Молдосариева] просит пробацию […]», — рассказал он в интервью «Клоопу». *Ранее на одном из заседании первой инстанции судмедэксперт сообщил, что у Молдосариева обнарудили «хроническо-психическое расстройство в виде легкой отсталости, слабоумия». Но эксперты в своём заключении пришли к выводу, что несмотря на это Молдосариев в момент совершения преступления мог отдавать отчёт своим действиям, руководить ими и поэтому «его следует считать вменяемым». На заседании вновь допросили мать убитой Айзады Канатбековой, Назгуль Шакенову. Она рассказала о том, как узнала о похищении дочери и об ее убийстве, а также о убийце Канатбековой Замирбеке Тенизбаеве. Изменили показания В ходе заседания судья спросил у подсудимых признают ли они вину. Молдосариев сказал, что частично её признаёт. Орозбек Нурумбетов полностью признал вину. Остальные подсудимые — Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов и Ажикабыл Рысбай уулу — сказали, что не признают вину. Однако, на заседаниях первой инстанции Токон уулу и Рысбай уулу говорили, что частично признают вину. Первым из подсудимых показания дал Молдосариев. По его словам, он не знал о том, что похищение девушки — это уголовно наказуемое преступление. Он повторил то, что говорил и до этого: признаёт вину в том, что открыл дверь машины и что об этом его попросил Тенизбаев. Он также рассказал, что возле машины, на которой похитили девушку, стояли только он, Тенизбаев и Нурумбетов. По его словам, Токон уулу и Рысбай уулу «сидели в машине». Он сообщил, что не видел, чтобы Тенизбаев походил к этим двоим и что-то говорил до похищения. Он сообщил, что до похищения не знал о намерениях Тенизбаева и узнал только когда «доехали» до цели. Замирбек Тенизбаев, трижды судим, а в 2019 году на него поступало заявление о многократном изнасиловании. Молдосариев рассказал, что приехал в Бишкек из Нарына 5 апреля рано утром. По его словам, он хотел купить в городе телефон, но на заседании первой инстанции говорил, что хотел воспользоваться услугами сексработниц. Он рассказал, что хотел в тот же день уехать, но автовокзал оказался закрыт и шёл дождь. «Вот эти байкешки [остальные подсудимые] сказали, что я промок и предложили посидеть в машине», — сказал он. Отвечая на вопрос одного из адвокатов пострадавшей стороны, Молдосариев сказал, что не отказывается от своих показаний, сказанных во время следствия и на заседания первой инстанции, а поддерживает сказанное в горсуде. Затем допросили Нурумбетова, который полностью признал вину. Он также заявил, что не знал о том, что похищение девушки — это преступление. Подсудимый изменил показания, которые он давал на следствии. По его словам, Тенизбаев рассказал ему, что договорился с девушкой и её родными похитить её «для романтики» и уверял, что «никакого шуму не будет». В этом, по словам Нурумбетова, Тенизбаев попросил помощи только у него. Он рассказал, что ни один из других подсудимых не знал о планах похитить девушку. Однако на следствии Нурумбетов говорил, что Тенизбаев говорил всем о планах похитить Канатбекову и просил помощи и у других подсудимых. Нурумбетов, сказал, что отказывается от показаний, данных на следствии, и поддерживает свои слова, сказанные на заседании горсуда. Он заявил, что во время следственных мероприятий боялся, что на него «повесят» и убийство. Также он сообщил, что когда они ехали в место, где похитили девушку, о планах похищения узнал Раманкулов и выступил против. По словам Нурумбетова, Раманкулов пересел из машины Тенизбаева в машину Ажикабыла Рысбай уулу, который следовал за ними и работал таксистом. В его машине был он сам, Молдосариев и Кубаныч Токон уулу. Нурумбетов сообщил, что похитить Канатбекову Тенизбаев предлагал Раманкулову за несколько дней до самого похищения, но он отказался. По словам Нурумбетова, в момент похищения Тенизбаев сначала просто разговаривал с Канатбековой, но потом потянул её к машине. «Тогда он мне сказал: “помоги”. Я пошёл [туда], схватил её сзади, поднял и помог её [Канатбекову] посадить в машину. Затем уехали втроем [Тенизбаев, Нурумбетов и Канатбекова]», — сказал он. Он сказал, что при похищении Айзада кричала и сопротивлялась, но он все равно посадил ее в машину. Однако уже в ней, по словам Нурумбетова, Канатбекова якобы успокоилась и «попросила отпустить ее руки, так как она не будет вырываться». Также Нурумбетов сказал, что девушка даже не воспользовалась возможностью сбежать, когда во время остановки у светофора обе двери машины были открыты. Позже, по его словам, он вышел из машины и они уехали. Нурумбетов повторял несколько раз, что не предвидел ничего плохого. Айзада Канатбекова. Фото: «Азаттык» По мнению адвоката Нурбека Токтакунова, изменение показаний подсудимых может быть связано с тем, что один из них возьмет всю вину на себя, чтобы облегчить наказание для остальных. «[У них] появились новые адвокаты и поэтому их позиция сводится к тому, что они вообще не были в курсе. Один человек, как правило берёт вину на себя. Как видим, Орозбек Нурумбетов признаёт вину, но говорит, что вот эти парни ничего не знали. То есть он меняет свои показания, которые он давал ранее. [До этого он говорил, что] Тенизбаев в столовой всем объявил [о планах похитить Канатбекову] и попросил помощи в похищении. Теперь он [Нурумбетов], говорит, что он [Тенизбаев] сказал это [про похищение] ему лично […]. Теперь он меняет [показания], что как бы они [остальные подсудимые] не в курсе и к этому сводится позиция их защитников […] Это стратегия защиты известная. Суд должен взвесить все обстоятельства дела, а мы в свою очередь предоставим свои аргументы, что эти доводы не выдерживают критики. Решение суд уже сам примет», — рассказал Токтакунов. По его словам, на следующем заседании 17 декабря допросят свидетелей по этому делу. Затем изучат доказательства и суд вынесет решение. Похищение и убийство Айзады Канатбековой Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову. Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки. Протестующие 8 апреля собрались у здания МВД в Бишкеке. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» В течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев. 10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. В числе тех, кто лишился должности, был глава ГУВД Бишкека Матмусаев. Однако, Нурбек Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в министерстве. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность, а в патрульной милиции говорят, что он не работает в органах внутренних дел. Руководство столичной милиции на пресс-конференции, в центре экс-начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление ГКНБ. Это следствие длится уже больше полугода и неизвестно на какой оно стадии. Потерпевшая сторона заявляет, что следственные мероприятия не ведутся и возможно дело закрыли. Однако, ГКНБ говорит, что следствие идёт, а Генпрокуратура заявила, что дело «находится на особом контроле» надзорного органа. Читать по теме: ГКНБ еще не завершил расследование по делу о халатности милиционеров, приведших к убийству Айзады Канатбековой

