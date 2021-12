В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи Бишкека (бывшая 3-я детская больница) умер семилетний ребенок, родители которого лечили его самостоятельно, без надзора врачей. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил главврач больницы Акылбек Маманов. Маматов отметил, что в больницу ребенка привезли 3 декабря в тяжелом состоянии.

«Мы пытались помочь ребенку, сразу же госпитализировали его в реанимацию, но он скончался 5 декабря из-за ухудшения состояния здоровья», — сообщил главврач. Как выяснилось, мальчика изначально обследовали врачи в Нарынской области и поставили ему диагноз. Однако, по непонятным причинам родители ребенка начали лечить его самостоятельно препаратами без согласования схемы лечения с врачами. Известно, что о факте смерти ребенка врачи сообщили в правоохранительные органы. Ведется разбирательство.

