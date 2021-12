Мэрия Бишкека 9 декабря начала выдачу жителям жилмассива «Жер-Ынтымагы» технических паспортов на земельные участки с самовольными домостроениями. Этот жилмассив находится возле Юго-Западного кладбища, который официально закрыт с начала этого года. По словам самих жителей они в течение 15 лет не могут получить «красные книги» на свои земли, так как участок, где расположен жилмассив, официально является санитарно-защитной зоной. По санитарным нормам, запрещено строить дома в пределах 500 метров от кладбища. Но некоторые из домов находятся гораздо ближе. Выдача техпаспортов Первые десять техпаспортов вручил жителям жилмассива сам мэр столицы Айбек Джунушалиев. «Что даст техпаспорт? Это не просто бумажка. Завтра люди смогут сделать регистрацию и получить другие важные документы. Смогут получать социальные услуги. На втором этапе есть проект закона “О легализации”, его направили в Жогорку Кенеш, осенью завершились общественные обсуждения. С помощью этого закона начнется выдача красных книг», — подчеркнул градоначальник. Айбек Джунушалиев на встрече с жителями жилмассива «Жер-Ынтымагы». Фото: ИА 24.kg Он добавил, что муниципалитет продолжит работу по выдаче техпаспортов, «чтобы в короткие сроки выдать документы всем жителям». «В этом жилмассиве более 1200 домов, которые ждут выдачи техпаспорта», — цитирует градоначальника «Азаттык». Консервация кладбища Также по его словам, несмотря на то, что Юго-Западное кладбище официально закрыто с 1 января этого года, «при обходе обнаружены свежие захоронения». Закрытию кладбища способствовали многочисленные просьбы жителей жилмассивов «Ала-Арча», «Жер-Ынтымагы» и заключения Госэкотехинспекции, Санэпиднадзора и «Бишкекглавархитектуры». Но главной причиной стало отсутствие свободных участков для захоронения. Юго-Западное кладбище было открыто в 1975 году, и имеет более 170 тысяч могил. Фото: мэрия Бишкека Джунушалиев сообщил, что в связи с этим городские службы проводят работы по полной консервации этого кладбища для «сокращения санитарной зоны с близлежащим жилым массивом “Жер-Ынтымагы”». «На сегодня Юго-Западное кладбище полностью законсервировано, закрыто. Более того, под забором сделали насыпь, закрыли, чтобы бродячие собаки, живность не ходила и не переносила разные болезни. Тем самым, пытаемся сократить вот эту санитарную зону. Если сейчас полностью законсервируем, то тем самым мы сократим санитарную зону и у людей в дальнейшем будет возможность узаконить, получать Красную книгу», — рассказал градоначальник. Ранее столичный муниципалитет сообщил, что в жилмассивах вокруг города, в том числе в «Жер-Ынтымагы» начали работы мобильные группы, которые проводили обследование участков для изготовления техпаспортов на них. Кроме того, кабмин 6 декабря принял постановление о внесении соответствующих изменений в части выдачи технических паспортов. Однако в мэрии подчеркнули, что выдача технического паспорта не дает право на узаконивание участка, а в нём «лишь собрана техническая информация о недвижимости». «Данный документ — это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков», — отметили в муниципалитете. Жители жилмассива «Жер-Ынтымагы» 18 ноября вышли на митинг к зданию правительства с требованием узаконить их земельные участки. Собравшиеся тогда рассказали, что они в течение 15 лет не могут получить «красные книги» на свои земли, так как участок, где расположен жилмассив, официально является санитарно-защитной зоной. Митинг жителей жилмассива «Жер-Ынтымагы» у здания правительства. Фото: пресс-служба президента С ними встретился президент Садыр Жапаров и пообещал отправить туда специалистов и после их заключения принять решение. При этом, он отметил, что «митинги не помогут ускорить или окончательно решить подобные вопросы». По данным «Азаттыка», в Кыргызстане около 13 тысяч га земель значатся как «сельскохозяйственные», хотя на самом деле они застроены домами и там живут люди. Большинство новостроек вокруг Бишкека возникли после революции 2005 года в результате стихийного захвата земель, потом они не раз перепродавались и переходили из рук в руки. По данным аналитического портала cabar.asia, за последние 30 лет вокруг столицы стихийно возникло около 50 новостроек. При этом, зачастую в таких жилмассивах нет соцобъектов, а местные власти сталкиваются с трудностями в решении этих проблем из-за того, что на участки нет соответствующих документов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!