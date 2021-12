Депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека 9 декабря сообщила, что депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, подозреваемых по коррупции в деле «Кумтора», освободили из под стражи. Отмечается, что судья Нурдин Ибраимов принял решение освободить их из-под стражи в зале суда. Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении политиков отменили. Ранее, 25 ноября, этот же суд вынес решение оставить Жээнбекова и Зулпукарова под стражей по делу «Кумтора» до января 2022 года. Политиков задержали сотрудники ГКНБ в июне 2021 года. Тогда в спецслужбе сообщили, что их подозревают по статье «Коррупция». Позже генпрокурор Курманкул Зулушев направил в парламент представление о даче согласия на привлечение депутатов к уголовной ответственности Жээнбекова и Зулпукарова. Однако 8 декабря депутаты парламента отказались дать его. По делу «Кумтора» виновными в коррупции признаны экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов. Что известно о Нурдине Ибраимове? Нурдин Ибраимов — судья Первомайского районного суда столицы. Известно, что кроме депутатов Жээнбекова и Зулпукарова, этот же судья ведет и заседания других политиков, подозреваемых в коррупции на «Кумторе». Он был назначен на должность президентом Садыром Жапаровым в конце августа 2021 года. До этого Ибраимов занимал должность судьи в Ак-Суйском районном суде Иссык-Кульской области. Туда он получил назначение в 2016 году, после указа тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Так же по данным из открытых источников, Ибраимов некоторое время проработал в Жогорку Кенеше, принимал участие в разработке законопроекта «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Кроме того, он успел поработать в должности главного специалиста в Управлении по нотариату и адвокатуре Бишкека.

