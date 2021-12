Депутатка Махабат Мавлянова сдала налоговой пустые декларации за 2019-2020 годы. Судя по документам, у нее нет доходов, расходов и имущества. Сама она пока никак не комментировала пустые декларации. Декларация за 2019 год: Декларация за 2020 год: Махабат Мавлянова — депутатка шестого созыва от партии «Республика – Ата Журт». Годом ранее баллотировалась в парламент от «Биримдик» — партии, которую связывали с кланом Жээнбековых. В 2018 году 24.kg выяснило, что Махабат Мавлянова владеет компанией, которая организует тотализаторы. Factcheck.kg в том же 2018 году выяснил, что Мавлянова учредительница или соучредительница связанных со строительством компаний «Goldencom» («Голденком»), «Жети Казына», «Энерго-МБЛ», «МЖА-Групп», ОсОО «Азия Голд Билдинг», «ММБ и Компани», «URBAN DESIGN and PROJECT» (UDP) (УРБАН ДИЗАЙН энд ПРОЕКТ) (УДП), «Алашан плюс». При этом ОсОО «Азия Голд Билдинг», «URBAN DESIGN and PROJECT» (UDP) (УРБАН ДИЗАЙН энд ПРОЕКТ) (УДП), «ММБ и Компани» связаны также с олигархом Бозуланом Мамазаимовым. Он известен по игорному бизнесу, и часть его бизнес-проектов тоже связана с Мавляновой. Издание Kaktus. Media упоминает олигарха как бывшего супруга депутатки. Общие проекты Мамазаимова и Мавляновой назывались казино «Мэри Клуб» и Maryotel, кроме того Мэри — имя дочери Махабат Мавляновой. Известно, что Мэри Бозуланова живет в США, училась в Швейцарии. В 2014 году в интервью изданию Femme она упоминала развод и говорила, что женщины должны надеяться на себя. Официально с 2000 по 2009 год она была учредительницей ОсОО «МАБ-Ула», ОсОО «МБ-Компани», ОсОО «Аида Компани», ОсОО «Мэри-Клуб», ОсОО «Капитал-Групп», а с 2010 по 2015 — «Жаннат Компани», ОсОО «МЖА Групп», ОсОО «Мега-МБЛ» и общественного фонда «Жети Казына».

