Издание Kaktus.media сообщило о похищении девушки в Джалал-Абаде вечером 8 декабря. По данным СМИ, несколько неизвестных парней похитили девушку на одной из улиц города. По информации очевидцев, похитители затолкали девушку в машину марки Daewoo Matiz. В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области 9 декабря журналисту «Клоопа» сообщили, что подозреваемого в похищении девушки нашли и доставили на допрос. Факт зарегистрировали в УВД Джалал-Абада и начали расследование. По данным милиции, похищенная 17-летняя девушка жительница Базар-Коргонского района и учится в одном из университетов Джалал-Абада. Подозреваемым оказался 27-летний мужчина из того же села, что и похищенная девушка. Во время расследования девушку передали родителям. В отношении подозреваемого, по данным милиции, ведется следствие и идет розыск его сообщников. Читать еще: Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

