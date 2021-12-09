В Нур-Султане 8 декабря глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили разные вопросы, в том числе, вопрос открытия казахстанских наземных пунктов пропуска для кыргызстанцев.

На встрече Жапаров попросил главу соседнего государства «оказать содействие в открытии наземных границ Казахстана для вакцинированных граждан Кыргызстана». Он отметил, что обе страны признали паспорта о вакцинации от COVID-19 друг друга.

Что ответил Токаев на просьбу Жапарова, в пресс-службе кабмина не указали. На сайте же казахского президента нет никакой информации о том, что вопрос об открытии наземной границы между странами для вакцинированных кыргызстанцев на этой встрече поднимался вообще.

Ранее кабмин Кыргызстана по итогам экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия» 5 ноября сообщил, что Казахстан рассмотрит вопрос открытия наземных пунктов пропуска для кыргызстанцев, получивших вакцину от COVID-19. Тогда отметили, что вопрос об открытии КПП рассмотрят профильные министерства двух стран.

Пункты пропуска на границе Кыргызстана и Казахстана закрыты с весны 2020 года. Кыргызстанцы могут посетить соседнюю страну только на самолёте. При этом, казахстанцы свободно пересекают границу Кыргызстана, ограничений на пунктах пропуска для них нет.

Вопрос свободного передвижения между странами неоднократно поднимали в Кырызстане поднимали на разных уровнях — от руководства кабмина до посла Кыргызстана в Казахстане. Однако казахские власти пока не согласились пойти на этот шаг.