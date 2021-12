Известная кыргызстанская актриса и телеведущая Назира Айтбекова опубликовала в своем инстаграме откровенные фотографии. После того, как актриса разместила первый такой снимок, на нее посыпался шквал хейта от пользователей социальной сети. Были и те, кто ее поддержал. Тогда Айтбекова решила опубликовать вторую, еще более откровенную фотографию, но уже вместе со своими размышлениями под публикацией на тему понятия «позор» и его роли в кыргызском менталитете. «”Позор! Тебе должно быть стыдно!”. У нас, у кыргызов, весь стыд заканчивается на одежде! Не стыдно делать, что угодно, если на тебе есть одежда! Не стыдно заниматься коррупцией! Не стыдно воровать и обкрадывать свой народ! Не стыдно, глядя в глаза, говорить неправду! Не стыдно шантажировать снимками, вынуждая на секс! Не стыдно, продавать будущее народа и своих детей за 500-1000 сомов! И изменять своим женам и мужьям — тоже не стыдно! Убивать человека — не стыдно! Избивать своих жен — тоже! Не стыдно насиловать сыновей, дочерей своих, детей родственников! Не стыдно изнасиловать человека, встать и просто уйти! Не стыдно зачать ребёнка, а потом отказаться платить алименты! Не стыдно сплетничать, ненавидеть и завидовать! Не стыдно обращаться к человеку, исходя из его статуса и положения в обществе! В общем, не стыдно топтать всю существующую человечность, но зато почему-то стыдно показывать то, чем нас наделила природа!» — написала она. Айтбекова считает, что «нет ничего плохого в том, чтобы показывать свое тело» и недоумевает, почему же это действие называют «стыдом» и «позором», а то, что она перечислила до этого — нет. «Эй, двуличные, значит, не стыдно носить маски и играть на публику роль другого человека, а мои фотографии — позор? Сначала в своем глазу бревно найдите, а потом уже пишите, что стыдно, а что нет!» — возмутилась она. Снимки вызвали большой резонанс среди подписчиков. Большинство комментаторов восхитились смелостью актрисы, начали делиться ее фотографиями в своих аккаунтах с текстами поддержки. Некоторые начали публиковать собственные фотографии личного характера. Потом Назира Айтбекова опубликовала третью фотографию и отметила, что у нее еще не закончились откровенные снимки и она опубликует их в следующий раз, когда «сильно разозлится». «Вам нужна такая непослушная девочка как я! Если я не буду делать вам время от времени шокотерапию, то вы превратитесь в Афганистан! Фотографии еще не закончились! Опубликую их в следующий раз, когда сильно разозлюсь! Ждите с нетерпением!», — написала она.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!