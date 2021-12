Пресс-служба правительства Казахстана 8 декабря сообщила, что мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и министр торговли и интеграции Казахстана Бакыт Султанов подписали меморандум о поставке в Кыргызстан тысячи автобусов. В казахском правительстве отметили, что документ подписал также глава совета директоров «Группа компаний Аллюр»* Андрей Лаврентьев. *Компания занимается производством и поставками автотранспорта на территории Казахстана, а также является официальным дистрибьютором ряда автокомпаний. Сами автобусы доставят в Кыргызстан в 2022 году на условиях лизинга, однако когда именно — не уточняется. Известно, что это будут электрические, газовые и дизельные автобусы китайском марки Yutong, которые производят в Казахстане. «Автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения транспорта и системой оплаты проезда Onay Pay», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, в Кыргызстан доставят еще 100 единиц спецтехники — тоже казахского производства.

