Начальник управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Канат Сагынбаев 8 декабря заявил, что столичный муниципалитет вернёт Нариману Тюлееву 8 квартир. По его словам, такое решение принял Бишкекский городской суд. По словам вице-мэра Таалайбека Орозова, всего муниципалитету было передано восемь конфискованных у Тюлеева квартир, но решение суда вышло на семь. Сам Тюлеев на своей странице в Facebook заявил, что одну из его квартир подарили борчихе Айсулуу Тыныбековой, однако согласно решению суда, её должны вернуть. Он также добавил, что все квартиры он передаст на баланс Госипотечной компании «как обещал ранее». По его словам, он хочет внести ясность, «чтобы народ не думал, что забирают у людей квартиры». Что сказал Тюлеев? Нариман Тюлеев.

«Из подлежащего возврату имущества мы забрали лишь “Караван”, как память об отце, ведь это его детище, его проект и его наследие нам. Да и осталось там совсем ничего: только каркас. Эскалаторы нерабочие, траволаторы пустые, с кровли протекает. Первой мыслью было снести его и построить обновленный “Караван”, но тогда сотни людей остались бы без работы на долгое время. Идя навстречу людям, мы лишь делаем капитальный ремонт внутри. Из перспективных планов — сделать это место достопримечательностью города», — написал он. Тюлеев напомнил, что еще во время судебного преследования, обещал отдать все квартиры, в случае если его оправдают. Он отметил, что теперь полностью оправдан Ленинским судом, и принял решение подарить эти квартиры Государственной ипотечной компании. Он также считает, что юридически правильно, когда квартиры сначала возвращают собственнику, а он уже добровольно передает их государству. Решением Ленинского райсуда от 17 сентября 2021 года заявление Тюлеева о повороте исполнения приговора Ленинского райсуда от 29 июля 2013 года в части конфискованного имущества было удовлетворено полностью. «Еще во время судебного преследования я говорил, что беспредельный отъем имущества меня беспокоит тем, что это полностью противозаконно и попирает основы Конституции и только это волновало меня — законность. И тогда же я говорил, что переданные квартиры, если пойдут в пользу простых граждан, учителей или врачей, то я никогда не буду претендовать на них обратно. Справедливость восторжествовала, и я держу свое слово», — написал экс-градоначальник. Бывший мэр сообщил, что кроме этого, семья Тюлеевых передает в пользу государства и два административных здания: «Сапатцентр» в пользу МЧС и здание по улице Уметалиева в пользу министерства цифрового развития. Тюлеев заявил, что в общей сложности передает государству 11 квартир, рассматривается возможность передачи еще 5-6 квартир. «Такое решение было принято в целях поддержки государства. За более чем 30 лет независимости страны у народа неоднократно возникала надежда на изменения и в текущий момент эти надежды наиболее сильны. Ради исполнения надежд народа я готов изо всех сил помогать нашей Родине», — написал Тюлеев. Он также добавил, что получено разрешение на строительство торгово-развлекательного центра в Оше и скоро будет проведена презентация проекта для общественности. «Это будет одно из красивейших мест в Оше для развлечения и отдыха горожан», — написал бывший губернатор. Почему у Тюлеева отобрали здания? Экс-мэру Бишкека и экс-депутату Нариману Тюлееву в 2012 предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая. Нариман Тюлеев на судебном заседании.

По данным следствия, Тюлеев своими действиям нанес ущерб государству в размере 33 млн. сомов. В 2013 году Ленинский районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но уже 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба. Тогда власти и конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» (буквально в сентябре 2021 года туда переехало МЧС) и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам. Кроме того, у него были конфискованы квартиры — в апреле 2021 года за их продажу осудили на 16 лет бывшего сотрудника мэрии Эрика Ашыралиева. Бизнес-центр «Сапатком».

Следствие сообщило, что Ашыралиев устроился работать в отдел экономики и финансов Ленинской районной администрации и незаконно продал восемь квартир, конфискованных у бывшего мэра Наримана Тюлеева. Мэрия должна была их использовать в качестве служебных квартир без права приватизации. *Кроме этого, будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Эту землю выделило управление делами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций. Тюлеев также отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу. 20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы. Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра. В феврале 2021 года Тюлеев сообщил, что суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении. Бывший чиновник настаивал, что дело против него «было сшито атамбаевскими холуями», имея в виду бывшего президента Алмазбека Атамбаева, при правлении которого он был лишен свободы. В том же месяце он назвал феноменом признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, включенного в «Список Магнитского», и предложил дать коррупционному чиновнику поработать. Решение того самого 2013 года Тюлеев решил оспорить и 17 сентября 2021 года его заявление о повороте исполнения приговора Ленинского районного суда Бишкека в части конфискованного имущества удовлетворили. Тюлееву вернули часть подвала и первого этажа торгового центра.

