В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что вечером 8 декабря в городе провели рейд в местах скопления горожан, которые ожидают общественный транспорт в неположенном месте. В акции участвовали сотрудники управления городского транспорта, центра Госсанэпиднадзора, транспортной инспекции при минтрансе и патрульной службы милиции (УПСМ). «Сотрудники управления городского транспорта решили привлечь внимание горожан и переоделись в костюмы из нашумевшего сериала “Игра в кальмара”. Раздавали памятки с правилами и любезно направляли на остановку», — сообщили в муниципалитете. Сотрудники управления городского транспорта в костюмах из сериала «Игра в кальмара». Фото: пресс-служба мэрии По данным мэрии, сотрудники Госсанэпиднадзора проверяли маршрутки на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и объясняли водителям и пассажирам «о необходимости соблюдения масочного режима». Сотрудники патрульной милиции же напомнили пешеходам о строгом соблюдении правил дорожного движения и внимательности при переходе через дорогу, а водителей попросили соблюдать ПДД.

