Госналоговая служба приобретет для своих сотрудников 350 планшетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Конкурс был объявлен 7 декабря через сайт госзакупок, а лот составляет 17,5 млн сомов. Планшеты планируется приобрести для сотрудников территориальных налоговых органов, которые осуществляют рейдовый налоговый контроль. Зачем нужны планшеты? Как оказалось, Налоговая составляет карту дислокации предпринимателей и разрабатывает систему «Электронный налоговый контроль». С помощью данной системы налогоплательщик сможет расписаться в электронном документе благодаря функции «электронно-графическая подпись» или «подпись с помощью eID». Как оказалось, для этого и нужны планшеты, обладающие соответствующими характеристиками и параметрами. «Чтобы технически реализовать данную процедуру, планшет должен обладать соответствующими характеристиками и параметрами. Поэтому все приобретаемые планшеты должны иметь видеокамеру, считыватель электронных паспортов и смарт-карт, биометрическую систему аутентификации, электронное перо (ручка для планшета), кистевой ремень и разъемы для наушников, USB, microHDMI, а также функции беспроводной коммуникации (Wi-Fi, 3G, 4G) и ударостойкости», — сообщили в ведомстве. Также служба рассказала про новую систему и разрабатываемую карту дислокации предпринимателей. «Сейчас Налоговая в рамках проекта “Цифровая карта дислокации субъектов предпринимательства” проводит работу по составлению карты дислокации предпринимателей в сфере торговли, работ и услуг в Бишкеке и Оше. А на следующем этапе подобная работа будет проведена во всех других городах и населенных пунктах страны», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ведомство отметило, что также идет разработка системы «Электронный налоговый контроль». По мнению службы, она сократит затрачиваемое время на поиск информации или заполнение документов. «В системе будет размещена база данных, необходимая при контрольно-рейдовых мероприятиях. С помощью данной системы можно будет автоматически составить акт по итогам проверки после внесения необходимых сведений», — добавили в Госналоговой. Кто вообще предложил закупить планшеты? Предложение о закупке планшетов изначально поступило от Минэкономкоммерции ( тогда еще Минэкономфина). Проект постановления с такой идеей был вывешен на общественное обсуждение в октябре. Ведомство отмечало, что во время налогового контроля документы оформляют в бумажном виде, а новшество поможет цифровизировать систему. «При этом после оформления данных актов возможны внесения корректировок, исправлений, а также потери (утраты) актов налогового контроля. Кроме того, нет возможности определения места фактической дислокации сотрудников налогового органа в онлайн-режиме», — пояснялось в документе. При этом говорилось, что инициатива «не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета». Также отмечалось, что появится возможность контролировать сотрудников Госналоговой и вести «полноценный учет и анализ» всех актов налогового контроля. Были у инициативы, по мнению ее разработчиков, и другие цели — искоренить «возможные коррупционных проявления», улучшить фискальное администрирование, и исключить влияние «вышестоящих и проверяющих органов» на результаты проверок.

