Согласно декларациям за 2019-2020 годы, депутат Тынчтыкбек Конушбаев заработал за два года 17 638 898 сомов. Депутат шестого созыва Тынчтык Конушбаев заработал за 2019 год 15 628 412 сомов. В своей декларации политик сообщил, что владеет сельхоз землями площадью в 3500 квадратных метров. Также у него есть еще четыре участка и пансионат — их площадь он не указал. Депутат владеет 100 % доли в пяти компаниях — «Байтур», «Байтур Билдинг», «Пансионат “Керемет”», «Байтур Мебель» и «ЭМФ Европа». В движимом имуществе он указал часы «Монблан», технику, мебель, грузовой «Мерседес Бенц» и 429 лошадей. Он указал и имущество близких родственников — пять квартир и земельный участок. В 2020 году он заработал 2 010 486 сомов. Количество компаний не изменилось. Осталось аналогичным и движимое имущество. Только указано, что лошадей и коней у него 493, а чистокровных коней — еще 71. Конушбаев стал депутатом в 2015 году — от партии «Кыргызстан». Он президент корпорации «Байтур», раньше занимал разные должности в «Шампанвинкомбинате».

