Пресс-служба президента 9 декабря распространила обращение Садыра Жапарова к Международному дню борьбы против коррупции. В нем Жапаров отметил, что механизмы противодействия коррупции в действующем законодательстве «неполные» и «бессистемные». По словам президента, в них также отсутствует четкое положение о полномочиях и ответственности государственных органов и должностных лиц. «Поэтому и проводимая нами борьба против коррупционеров не дает должного эффекта», — считает Жапаров. Глава страны добавил, что Генпрокуратуре поручили разработать новый проект закона «О противодействии коррупции». Документ, отметил президент, должен будет отвечать «сегодняшним требованиям и принятым во всём мире приоритетам». Планируется, что проект закона выдвинут «на обсуждение и принятие» в начале 2022 года. «Мы обязательно доведем начатое до конца. У нас хватит решимости и политической воли обуздать это явление, наносящее огромный вред развитию нашей страны. И меры в этой сфере должны быть направлены на улучшение качества жизни наших граждан, работы государственного аппарата и более эффективного расходования бюджетных средств», — заявил Жапаров. Читать по теме: «Ворон ворону глаз не выклюет». Как чиновники Кыргызстана избегают уголовной ответственности Деградация, кустуризация и справедливость за деньги. Правозащитница Джакупова пожаловалась Жапарову на суды и правоохранителей

