ЦИК. Фото: Айдай Токоева / Клооп Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вернёт внесённый избирательный залог кандидатам-одномандатникам, преодолевшим 5% барьер. Залоги вернут также кандидатам, в чьих округах выборы были признаны несостоявшимися. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. По её данным, всего в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам, приняли участие 282 кандидата. Каждый внес на депозитный счет Центризбиркома избирательный залог по 100 тысяч сомов. Общая сумма на этом счете составила 28 млн 200 тысяч сомов. Из более чем двух сотен кандидатов избирательный порог в 5% преодолели 155 человек, а в двух округах, где участвовали 11 кандидатов, выборы были признаны несостоявшимися. «Каждому из них будет возвращен внесенный избирательный залог в сумме 100 тысяч сомов после предоставления итогового финансового отчёта о размере и всех источниках создания своего фонда, а также о всех произведенных затратах в законодательно определенные сроки. Общая сумма избирательных залогов, подлежащая возврату кандидатам, составляет 16 млн 600 тысяч сомов», — сообщили в ЦИК. В Центризбиркоме добавили, что оставшуюся сумму в 11 млн 600 тысяч сомов перечислят в республиканский бюджет. Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. Официальные итоги парламентских выборов Центризбирком должен подвести до 18 декабря. Читать по теме: ЦИК: Опубликованы данные ручного подсчёта 100% бюллетеней

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!